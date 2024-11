El gobernador de La Rioja y candidato a presidir el PJ nacional, Ricardo Quintela, salió hoy a desmentir que el gobernador bonaerense Axel Kicillof o los funcionarios de este le hayan conseguido avales para presentarse a disputar la conducción del partido, tras afirmaciones hechas en ese sentido por Máximo Kirchner.

“No lo involucren a Axel en esto porque no tiene absolutamente nada que ver. Porque (Máximo) también dijo que gente que está con Axel trabajó para mí. No es cierto”, dijo hoy el riojano en una entrevista radial. Y agregó: “Ni (el intendente de Avellaneda, Jorge) Ferraresi, ni (el intendente de Berazategui, Juan José) Mussi, ni ningún intendente ni ningún ministro de Axel Kicillof me juntó avales”.

Y sentenció: “Lo desmiento rotundamente porque no fue así. No es cierto. Pasa que lo quieren involucrar a Axel como que él toma una posición con respecto a mi persona”.

Puede interesarte

Los dichos de Quintela surgen en medio de la fuerte interna desatada en el peronismo y las críticas esgrimidas desde el entorno de Cristina Fernández y La Cámpora para con Kicillof.

La semana pasada, en una reunión con sindicalistas, fue la propia CFK la que deslizó que ministros del gobernador bonaerense lo habían ayudado a Quintela con los avales. En tanto, hoy Máximo Kirchner reforzó la idea: “Se han juntado varios en la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

Quintela también dijo que le tiene “respeto a Máximo porque es un cuadro político” y que “él fue el primero que fui a ver para charlar”. “Le dije que el peronismo se había desarticulado y convertido en una confederación de provincias. Que había perdido su carácter de movimiento nacional y que teníamos que volver a unirlo”, contó.

Puede interesarte

En este marco, apuntó contra el camporista por realizar críticas en la radio: “Yo no me animo a juzgar a un compañero. Si tengo que decir o criticar algo que no estoy de acuerdo, se lo diría en cuatro paredes”.

También apuntó contra CFK por haber anunciado su candidatura a la presidencia del PJ a través de X. “No es la manera correcta de dirigirse a los compañeros a través de Twitter. Si a mí me llaman y nos ponemos a conversar seguramente haya un acuerdo. No es que me molestó, es que no corresponde”, consideró.

De cualquier manera, aclaró que “la quiero mucho” y que no tiene “nada contra ella”. “Yo tomé las palabras de ella. Ella dijo, en su momento, que es necesario que salgan a caminar. Yo salí a caminar, no con la intención de ser presidente del PJ, sino porque veía al peronismo estancado y que nadie levantaba los brazos ni quería salir a caminar y hablar con los compañeros”.

Fuente: DIB