El tercer partido se jugará este miércoles a las 21, con arbitraje de Trías y Benzer. En caso de ser necesario, el cuarto encuentro tendrá lugar el viernes.

Ads

En el primer juego, Quilmes fue una verdadera aplanadora. Se impuso por un contundente 90-57, dominando de principio a fin y marcando la diferencia en un segundo cuarto arrollador (28-9). La dupla ofensiva conformada por De Miguel y De La Fuente fue determinante, combinándose para 43 puntos y liderando una actuación sin fisuras del equipo marplatense.

Sin embargo, el segundo punto mostró otra cara. Villa Mitre reaccionó y se llevó un triunfo clave como visitante por 74-71 en un final dramático. El conjunto bahiense arrancó mejor y dominó gran parte del primer tiempo, aunque Quilmes logró revertir el trámite en la segunda mitad. Todo se definió en la última bola: con el marcador igualado, Tambucci clavó un triple sobre la bocina para darle la victoria a los dirigidos por Sepo Ginóbili. La gran figura fue Pennacchiotti, quien brilló con 16 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

Ads

Con la serie empatada, ahora la acción se traslada a Bahía Blanca, donde se disputarán los próximos encuentros. Quilmes quien partio este martes alrededor de las 14:30 desde su sede de Luro y Guido, acompañado por el aliento de sus hinchas, que organizaron un banderazo de despedida para respaldar al equipo en un momento clave del torneo.

Una de las novedades en el “Cervecero” es la posible reaparición del extranjero Darry Moore, quien se suma a la delegación tras superar un desgarro. El jugador ya entrenó de forma liviana y será evaluado antes del viaje y del partido. El entrenador Javier Bianchelli se mostró cauto y definirá su participación según su evolución y las necesidades del equipo.

Ads