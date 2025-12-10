El partido tenía un condimento extra además del enfrentamiento entre dos equipos que están bien posicionados y era que el local no podía contar con Santiago Ludueña; su base y principal usina generadora de juego. Pero en el equipo de Bianchelli fluyó todo desde el inicio y Luna, el "uno" suplente; se mostró enchufado.

Tal es así que Quilmes escapó 17 a 8 en casi siete minutos de juego con altos porcentajes, obligando a Genovese a pedir tiempo muerto. El Talar pudo finalmente contestar (Cueva 7 puntos) pero no logró descontar y se fueron al primer descanso arriba Quilmes 22-14.



Para el segundo ambos equipos comenzaron con efectividad en la ofensiva, hasta que el dueño de casa pudo ajustar en defensa y escapó. El siempre confiable Moore, la aparición de Alderete y el "shooter" De La Fuente fueron las vías de gol para que el Tricolor saque máxima de 15 hasta ese momento (43 a 28 y 50 a 35), aunque los aplausos se los llevó Matías Dominé que también compartió la base con el Tucumano Luna, y aportó en la primera mitad 12 puntos erigiéndose como el goleador del los primeros dos cuartos. Por el lado de El Talar, logró aumentar su caudal de gol por las apariciones de Enzo Ruíz y Cuello, pero la cuenta pendiente estuvo en defensa. Parcial de 53 a 40 para el marplatense y al descanso largo.

El Talar salió decidido desde el primer instante del complemento, pero rápido Quilmes volvió a tomar el control del juego. La media cancha "Luna - Dominé" llevó bien la responsabilidad y las vías de gol continuaron activas, con Moore como actor principal. Vale la mención para Ríos y De Miguel que también hicieron su aporte cuando se los necesitó. En la visita Matias Cueva mantuvo su liderazgo y Cuello fue el socio más nítido que encontró pero no era suficiente. Con Quilmes al frente, al último cuarto se fueron 69 a 56.



El último tenía que tener una reacción inmediata de la visita si quería discutir el partido pero nunca sucedió. Quilmes confirmó su buena actuación y celebró por sobre todas las cosas la respuesta de sus juveniles ante la adversidad de la lesión de Ludueña. Moore fue el goleador con 20 y Dominé cerró su noche soñada con 19 puntos.

