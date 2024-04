El Torneo de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) cumplió con el sexto capítulo de la temporada donde hubo resultados muy interesantes que dejan las dos zonas al rojo vivo.

Por el Grupo 1, el duelo más destacado era el que protagonizaron en la Villa de Quilmes, el dueño de casa ante Alvarado. El “cervecero” venía de perder la punta la semana pasada y la pudo recuperar desplazando al nuevo líder. Fue un 2-0 con los goles de Santillán y Simón para sacar dos puntos de diferencia.

Ninguno de los que venía atrás pudo aprovechar demasiado porque Independiente y San José igualaron sus respectivos partidos. Eso lo aprovechó Talleres que venció 4-1 a Peñarol y se suma al lote de equipos peleando por la cima.

En la Zona 2, en tanto, Deportivo Norte que asumió el rol de puntero la semana pasada, no pudo pasar del empate 1-1 con el duro Libertad pero pudo mantenerse en la punta. Ahora no es en soledad porque Once Unidos que había perdido el liderazgo hace una semana, le ganó 3-1 a Chapadamalal y ahora ambos comandan la tabla.

Nación ahora está en la lucha plena por el primer lugar porque venció 2-0 a Boca (goles de Acosta y Sotile) y quedó a sólo un punto de los que están compartiendo la cima. Kimberley, que le ganó a Banfield, ahora se sumó al grupo de equipos peleando por la clasificación junto a River que goleó a Cadetes 4-1.

RESULTADOS - Zona 1

Talleres vs Peñarol 4-1

San José vs Racing 0-0

Independiente vs San Lorenzo 0-0

Gral. Urquiza vs Círculo Deportivo 1-1

Al Ver Verás vs Atlético MDP 0-4

Quilmes vs Alvarado 2-0

POSICIONES - Zona 1

Quilmes 15 ptos.

Alvarado 13 ptos.

Independiente 12 ptos.

San José 12 ptos.

Talleres 12 ptos.

General Urquiza 11 ptos.

Círculo Deportivo 8 ptos.

Atlético MDP 8 ptos.

Peñarol 5 ptos.

San Lorenzo 5 ptos.

San Isidro 4 ptos.

Al Ver Verás 3 ptos.

Racing 2 ptos.

RESULTADOS

Almagro Florida vs San Isidro 1-1

Chapadmalal vs Once Unidos 1-3

Libertad vs Deportivo Norte 1-1

Kimberley vs. Banfield 2-0

Cadetes vs River 1-4

El Cañón vs Argentinos del Sud 0-0

Nación vs Boca 2-0

POSICIONES - Zona 2

Dep. Norte 13 ptos.

Once Unidos 13 ptos.

Nación 12 ptos.

Banfield 10 ptos.

River 10 ptos.

Kimberley 10 ptos.

Libertad 9 ptos.

El Cañón 7 ptos.

Chapadmalal 5 ptos.

Argentinos del Sud 5 ptos.

Boca 4 ptos.

Cadetes 4 ptos.

Almagro Florida 2 ptos.