Esta noche, desde las 21:30, se disputará un partido en el Estadio Roberto Contini. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Básquet Pass y contará con el arbitraje de Martín Pietromónaco y Florencia Benzer.

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El encuentro enfrentará a dos equipos que ya tienen asegurado su lugar en la Reclasificación, aunque con realidades distintas en la tabla.

El Talar llega sin posibilidades de modificar su posición: se ubica 12° con récord de 13 victorias y 18 derrotas, y finalizará en ese lugar independientemente del resultado, debido a que perdió el desempate frente a Villa Mitre. El conjunto viene de cortar una racha de dos caídas con un triunfo como local ante Rocamora y ya tiene confirmado su cruce en la próxima instancia: será ante Pico FC, que contará con ventaja de localía.

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Distinta es la situación de Quilmes, que todavía tiene en juego su ubicación final. El equipo marplatense marcha 6° con un balance de 19-12 y necesita ganar para sostener ese puesto, lo que lo enfrentaría a Villa Mitre en la siguiente fase. Sin embargo, una derrota podría hacerlo caer al 7° lugar, ya que Gimnasia lo superó recientemente y tiene la ventaja en un eventual desempate. En ese escenario, el “Cervecero” se mediría ante Racing Club en la Reclasificación.

Quilmes viene de caer en La Plata, resultado que puso fin a una racha de dos victorias consecutivas, y buscará recuperarse para encarar los playoffs desde una posición más favorable.

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