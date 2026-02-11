Quilmes buscará un triunfo fuera de casa

Quilmes llega a este compromiso ubicado en la séptima posición con 32 puntos, y buscará recuperarse luego de la caída como local frente a Centenario de Venado Tuerto por 97 a 77 en el José Martínez.

Un “cervecero” que no arrancó de la mejor manera este 2026, y donde en el último partido fue superado ampliamente en su segunda derrota consecutiva de local, buscará recomponerse y seguir la gira con un envión anímico y basquetbolistico.

Un Centenario que necesita una victoria para sumar y poder quedarse en la categoría ya que se encuentra último en la conferencia sur con 26 puntos por lo que se juega mucho en un partido con un rival que no viene con sus mejores rachas.

Tras este encuentro, Quilmes volverá a salir a la ruta: el próximo viernes 13 de febrero visitará a Provincial de Rosario en una nueva presentación por el certamen.



