La Liga Marplatense de Fútbol llegó a su fin y el premio mayor quedó en manos de Quilmes. El equipo dirigido por Sebastián Cano se consagró campeón anual tras una final cargada de emociones.

El “Cervecero” se impuso 4-2 en el partido de vuelta de la final anual, en un encuentro vibrante y con muchos goles.

Durante el primer tiempo, el conjunto de Luro fue superior y logró irse al descanso en ventaja por 2-1, con goles de Juan Arenas y Brandon Vargas, mostrando intensidad y eficacia en el ataque.

En el complemento, Atlético sacó a relucir su chapa de campeón y se aproximó al arco de Manuel Puente. Pese a ello Agustín Restovich metió un pase perfecto para que Brandon Vargas defina frente al arquero Sebastián Nieto y así marcar el 3-1.

Luego de una gran asistencia Emanuel Pennisi selló el 3-2 para el “Decano” que no sirvió de mucho. Faltando 7 minutos para el final, de 11 adicionados, Agustín Cejas con un golazo, selló el 4-2 definitivo y desató el festejo “Tricolor” que se quedó con el campeonato anual.

El encuentro tuvo momentos de tensión y varias expulsiones. Por el lado de Atlético Mar del Plata vieron la roja Emiliano Rodríguez y Matías Faguada, tras un intercambio verbal con Ezequiel Tarabini y Facundo Ferrero, quienes también fueron expulsados. En el caso de Ferrero, la expulsión llegó pocos minutos después de haber ingresado.

El rendimiento de Quilmes fue una clara muestra de trabajo, crecimiento y carácter, sin achicarse en ningún momento frente al bicampeón anual, y coronando el año con la máxima consagración.