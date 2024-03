Quilmes, en el cierre de la gira, no pudo sumar su sexto triunfo consecutivo. En su visita a Hispano Americano, cayó por 76-65 evidenciando el cansancio de la seguidilla y además, la falta de una pieza importante en la rotación. Ahora tendrán que jugar en Mar del Plata el próximo sábado.

Por segundo partido consecutivo, afectado por un golpe en la cadera, no estuvo disponible el goleador Lisandro Fernández. Nuevamente tomó la posta el pivot Rodrigo Acuña siendo el jugador destacado de la cancha con 16 puntos y 6 rebotes.

No tuvieron un buen cuarto inicial en lo ofensivo los marplatenses con Rodrigo Acuña nuevamente como pieza importante. El dueño de casa sacó una máxima de 6 (16-10) con 10 unidades de Lucas Mohnen. Antes del final del primer cuarto, pudo achicar la diferencia el equipo marplatense para irse al primer descanso 17-13 abajo.

Hispano llegó a sacar 13 cuando se empezó a desarrollar el segundo parcial sin poder detener todavía a Mohnen, pero ya se había activado ofensivamente el capitán Junior Cequeira para tratar de que no se escape demasiado el equipo de Eduardo Japez. A pesar del esfuerzo que lo llevó a acercarse en un par de oportunidades, no pudo defender de manera más intensa y por eso se fue al descanso largo perdiendo por 42-33.

Tenía que dar un golpe de escena rápidamente el "cervecero" y lo hizo iniciando el tercer cuarto con dos triples de Emilio Giménez que fueron las únicas anotaciones del partido en los primeros seis minutos del parcial. No era un buen momento de básquet pero empezó a ser más parejo el desarrollo. El tramo final volvió a ser del equipo sureño que se volvió a escapar a 11 unidades (53-42) para cerrarlo por 56-48. A pesar de las dificultades del partido y el cansancio acumulado, aún estaba en partido el equipo de Mar del Plata.

Esta vez en los últimos 10 minutos no sucedió lo mismo que en los partidos anteriores. Los marplatenses parecían quedarse sin resto físico y eso lo aprovechó Hispano Americano para scar una máxima de 17 de la cuál no pudo volver. Nunca dejó de intentarlo y se puso sólo a 5 puntos pero no tuvo resto. Fue derrota y ahora a pensar en el duelo del próximo sábado ante Ciclista de Junín en Mar del Plata para tratar de volver al triunfo.

Síntesis

Hispano Americano: Lucas Mohnen 27, Gonzalo Torres 8, Gonzalo Romero 11, Jeremías Cardona 12 y Esteban Cantarutti 12 (FI), Andrés Martínez 0, Franco Gauna 2 y Estefano Zarco 4 - DT: Eduardo Japez

Quilmes: Luis Cequeira 14, Julián Ruiz 7, Emilio Giménez 8, Agustín Ecker 12 y Rodrigo Acuña 16 (FI) - Tomás Verbauwede 5, Gerónimo Sala 0, Axel Marino 3, Leonel Luna 0 y Thiago Ghietti 0 - DT: Luis Fernández

Parciales: 17-13, 42-33 y 56-48

Estadio: "Tito Wilson" de Río Gallegos