Luego de vencer a Villa Mitre de Bahía Blanca (90-75) en el primer encuentro de prueba, Quilmes intentará seguir construyendo su juego colectivo. Y la llegada del senegalés N’Tio Diarra, ex jugador del Flamengo, aparece como una gran incorporación pero que deberá trabajar para adaptarla al equipo.

Todo hay que tomarlo con pinzas, incluso las conclusiones de las primeras semanas de la competencia teniendo en cuenta lo extenso del torneo y lo decisivo de los últimos meses del mismo. Pero, tras la contundencia en el primer juego de pretemporada en casa, la segunda medida sube la vara y puede darle todavía más confianza al entrenador Javier Bianchelli y sus jugadores.

Este lunes a las 20.30. Quilmes recibe a Ciclista, un histórico equipo del básquet argentino y con un presente que promete. Dirigidos por Julián Pagura, los juninenses tienen como referencia la experiencia de Damián Tintorelli, la juventud de los latinos Villa Toro (colombiano de 20 años) y Herrera (dominicano de 25), Oliver Ferreria y Josué Salazar (también dominicanos).

El ritmo vertiginoso que corre por la sangre de sus jugadores intentará encuadrar en su estructura, un técnico joven pero con experiencia en el profesionalismo, que intenta preparar un team que luche por el ascenso. Quilmes quiere lo mismo y, a pesar de ser un amistoso, prometen un partidazo para esta noche.

