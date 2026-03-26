Prensa Quilmes

Quilmes afrontará un compromiso determinante en el cierre de la fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet en lo que será su penúltima presentación antes de los playoffs.

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Si bien ambos equipos ya tienen asegurada su clasificación a la primera ronda y cuentan con ventaja de localía en esa instancia, el partido tiene un condimento extra para los marplatenses: están obligados a ganar. Quilmes necesita sumar dos triunfos en sus últimos dos encuentros para mantener vivas sus chances de meterse entre los cuatro mejores de la conferencia, lo que le permitiría acceder directamente a los octavos de final.

La Conferencia Sur ya tiene definidos a sus doce clasificados, que junto a los doce de la Norte completarán el cuadro de 24 equipos que disputarán los playoffs. Los cuatro primeros avanzarán directamente a octavos, mientras que los ocho restantes deberán atravesar la Reclasificación.

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En ese contexto, el panorama muestra a Provincial de Rosario como líder, seguido por Central Entrerriano, ambos ya instalados en el top 4. Detrás, la pelea es intensa: Lanús, La Unión de Colón, Quilmes y Pico Football Club luchan cabeza a cabeza por los dos lugares restantes. Incluso Gimnasia de La Plata, rival de esta noche, podría meterse en la discusión si logra una seguidilla favorable.

La Reclasificación, por su parte, se disputará al mejor de cinco juegos entre los equipos ubicados del 5° al 12° puesto (5° vs 12°, 6° vs 11°, 7° vs 10° y 8° vs 9°), en una instancia donde también estará en juego la ventaja de localía.

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Quilmes sabe que no tiene margen de error. Frente a un rival directo, buscará dar un paso firme para seguir aspirando a evitar esa fase y meterse entre los mejores cuatro de la Sur.



