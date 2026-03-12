Quilmes derrotó con claridad a La Unión de Colón por 85 a 74 en el Nuevo José Martínez, en un partido correspondiente a la Liga Argentina de Básquet. Con una producción colectiva convincente, el conjunto marplatense logró controlar el juego ante un rival que llegaba tercero en la Conferencia Sur.

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Ambos equipos afrontaron el encuentro con ausencias importantes. En el conjunto local no estuvo Juan Esteban De la Fuente, mientras que en la visita faltó Rodrigo Acuña. Aun así, Quilmes logró imponer su ritmo desde el comienzo y marcó diferencias desde el primer cuarto.

El equipo marplatense construyó su ventaja a partir de un arranque muy efectivo. A su habitual solidez defensiva le sumó precisión en ataque, con rápidos contraataques y buena efectividad desde el perímetro. Federico De Miguel fue clave en ese tramo inicial, que permitió a Quilmes escaparse rápidamente en el marcador con un parcial de 19-4.

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Con el correr de los minutos, La Unión reaccionó a partir de los ingresos de Matías Caire y Valentino Salamone, quienes le dieron mayor intensidad defensiva al conjunto visitante. Gracias a algunas recuperaciones y transiciones rápidas, el equipo entrerriano logró descontar y equilibrar parcialmente el desarrollo.

Sin embargo, Quilmes supo sostener la ventaja y manejar el ritmo del partido hasta el cierre para quedarse con un triunfo importante, que reafirma su fortaleza en casa y le permite seguir sumando en la recta final de la fase regular.

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