El Club Atlético Quilmes oficializó a sus nuevas autoridades tras la realización de la Asamblea General Ordinaria, en la que Gustavo Arraiz fue electo como presidente por un período de dos años, acompañado por Rodrigo Steffan, quien asumirá como vicepresidente durante un año.

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Durante la jornada, además, se aprobó la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025 y se llevó adelante la votación de la nueva Comisión Directiva, definiendo así los cargos que conducirán el futuro inmediato de la institución.

La gestión saliente dejó un balance positivo, marcado por un crecimiento tanto a nivel institucional como deportivo. En ese sentido, se destacaron los avances en el básquet y la consagración en la Liga Marplatense de fútbol, logros que consolidaron una etapa de recuperación y fortalecimiento del club.

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En su despedida, el presidente saliente, Marcelo Giménez, expresó: “Me voy tranquilo, con la conciencia de haber dado todo, orgulloso de este recorrido de volver a Quilmes de pie, ordenado y con futuro”.

Además, dejó un mensaje de cara a la nueva conducción: “Quiero dejar algo bien en claro: el club está por encima de los nombres y de todos los cargos. Quilmes es más grande que cualquiera de nosotros. Doy un paso al costado para darle lugar a una nueva generación, con más energía y nuevas ideas, para que sigan llevando al club adelante”.

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De esta manera, Quilmes inicia una nueva etapa con el desafío de sostener el crecimiento alcanzado y continuar fortaleciendo su desarrollo deportivo e institucional.