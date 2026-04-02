Quilmes (6º) enfrentará este miércoles a Villa Mitre de Bahía Blanca (11º) desde las 21.00 en el estadio José Martínez. El encuentro será televisado por Básquet Pass y contará con el arbitraje de José Luis Lugli y Guillermo Di Lernia.

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El conjunto marplatense supo ser protagonista durante gran parte del certamen: fue el último en perder el invicto y llegó a liderar la tabla en la primera mitad del torneo. Sin embargo, un arranque de año irregular lo hizo retroceder algunas posiciones, aunque mantiene argumentos sólidos para pelear arriba.

En ofensiva, la dupla conformada por De La Fuente y Moore se destaca como una de las principales armas del equipo, ambos con promedios superiores a los 13 puntos por partido. No obstante, Moore no será de la partida en este cruce debido a una lesión, lo que representa una baja importante para el “Cervecero”. Además, el plantel sumó variantes tras el receso con las incorporaciones de Tomás Nally y Valentín Costa, este último en reemplazo de Ludueña.

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Quilmes cerró la fase regular en el sexto puesto con un balance de 21 triunfos y 12 derrotas. Se destacó, además, como el segundo mejor equipo de la Conferencia Sur en puntos recibidos y llega con una racha de seis victorias consecutivas en condición de local.

Por su parte, Villa Mitre finalizó en la duodécima posición con un registro de 14-18. Tras un comienzo irregular que lo relegó en la tabla, el equipo bahiense logró reponerse con el correr de la temporada, mejoró su rendimiento fuera de casa y consiguió meterse en la postemporada.

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El conjunto visitante contará con la conducción de Sebastián Ginóbili como entrenador, un nombre con pasado destacado en la institución de Luro y Guido. En cancha, Villa Mitre tiene como referencia a Franco Pennacchiotti, acompañado por el regreso de Federico Harina y un grupo de jóvenes que elevaron el nivel en el cierre de la fase regular.