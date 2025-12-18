La Fiebre derrotó en Venado Tuerto a Quilmes de Mar del Plata, el puntero de la Conferencia Sur. Volvió a ratificar su localía al imponerse por 86 a 62.



El inicio del juego mostró paridad. En la visita Tomás Nally dañó en el juego interno pero el local empezaba a mostrar su arma predilecta: el lanzamiento de tres puntos.



Recién en el segundo segmento los dirigidos por Fernando Aguilar comenzaron a marcar diferencias ante un Cervecero que no encontraba los caminos al gol (tan sólo 29 puntos en el primer tiempo) y que sentía el desgaste tras haber jugado anoche. Así las cosas Centenario se fue nueve puntos arriba al descanso largo.



En el reinicio de las acciones vendría lo mejor de los venadenses. De la mano de su conductor Manuel Gómez, la gran figura de la cancha, Centenario se floreó en ataque y lo anuló a Quilmes para sacarle veintisiete de ventaja. El último segmento estuvo demás. El local administró la ventaja y sentenció la victoria.

Ads

Puede interesarte

Ads