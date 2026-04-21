Quilmes se despidió de la Liga Argentina de Básquet tras caer ante Lanús por 72-61 en el tercer juego de la serie de octavos de final. El conjunto marplatense intentó imponer un partido físico y de bajo goleo, pero la mayor solidez colectiva del visitante terminó inclinando la balanza. De esta manera, el “granate” volvió a eliminar al “tricolor” por tercera vez consecutiva en instancias decisivas.

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Durante la primera mitad, el equipo local logró competir desde la intensidad defensiva. Controló el contraataque rival, mejoró en el rebote propio y llevó el desarrollo a un trámite parejo, con ataques largos y poco margen de error. Incluso llegó a mostrar pasajes favorables, con buenos aportes individuales, para irse al descanso en igualdad (34-34).

Sin embargo, en el segundo tiempo Lanús ajustó su funcionamiento y marcó diferencias. Con mayor efectividad en los tiros externos y un dominio más claro del rebote, logró tomar una ventaja que Quilmes ya no pudo revertir. Aunque el conjunto marplatense tuvo una breve reacción en el tercer cuarto, el visitante manejó mejor los tiempos en el cierre y selló una victoria que no dejó dudas.

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