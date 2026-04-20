Quilmes recibe esta noche a Lanús en el tercer juego de la serie de octavos de final de la Liga Argentina. El equipo marplatense está 0-2 abajo y necesita un triunfo para evitar la eliminación.

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Los dos primeros partidos, disputados en cancha de Lanús, mostraron una clara ventaja del conjunto “granate”, que se impuso con mayor profundidad de plantel y dominio en el juego interior. Quilmes tuvo pasajes positivos, pero no logró sostenerlos.



El encuentro comenzará a las 21 en el estadio “José Martínez” y el “cervecero” buscará hacerse fuerte como local, con el apoyo de su gente, para intentar descontar en la serie y estirar la definición.

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