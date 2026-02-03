Centenariazo en Mar del Plata

El Cervecero llegaba entonado tras haber conseguido su primer triunfo del año como visitante en Viedma, luego de un arranque de 2026 complicado con cuatro derrotas consecutivas. Sin embargo, la ilusión de consolidarse en casa se desvaneció y sufrió su segunda caída seguida como local.

Desde el inicio, el desarrollo fue cuesta arriba. En el primer cuarto, Quilmes ya estaba abajo 16-23 y, pese a algunos intentos de reacción, el segundo parcial mantuvo la tendencia: al entretiempo, la visita se fue arriba 47-41. En el tercer cuarto, Centenario estiró diferencias y dejó el marcador 73-57, golpe que terminó siendo determinante. El último tramo fue duro para el conjunto marplatense, que no encontró respuestas y cerró el partido con una derrota por 97 a 77.

El local mostró falencias en ambos costados de la cancha. Ofensivamente le costó encontrar fluidez y efectividad, mientras que en defensa dejó espacios que el conjunto visitante supo aprovechar con acierto y paciencia.

En lo individual, Darry Moore fue el máximo anotador de Quilmes con 21 puntos, además de 1 rebote y 2 asistencias, en una noche en la que el esfuerzo no alcanzó para torcer la historia.

Ahora, al Cervecero se le viene una exigente seguidilla fuera de casa. El próximo 11 de febrero visitará a Deportivo Norte, y dos días más tarde, el 13, enfrentará a Provincial, con la necesidad de volver a sumar para no perder terreno en la competencia.

