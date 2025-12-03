Por una nueva jornada en la Conferencia Sur, este martes, el puntero Quilmes de Mar del Plata superó a Tomás de Rocamora 84-78 en un juego que dominó desde la segunda mitad del cuarto inicial y hasta que finalizó.

Ads

Quilmes llegó al Estadio Paccagnella con los pergaminos de ser el único invicto de la competencia y los revalidó con creces. De entrada acertó triples con Ríos y De Miguel para dejar en claro que iba a pisar fuerte. Rocamora le discutió la primera parte del cuarto inaugural pero después aparecieron Alderete y De La Fuente para cerrar con alto goleo (20-28).



Reaccionó el local en la continuidad con cuatro puntos en fila de Maxi Acevedo que llevaron a Javier Bianchelli a usar un tiempo muerto. Quilmes se acomodó y volvió a tomar las riendas, llegaron más triples con Ludueña a la cabeza y el primer tiempo quedó 36-47.



Volvieron a jugar y otra vez Rocamora metió presión. Achicó a seis con Maeso y nuevo minuto del banco marplatense. Después, Ríos volvió a entrar en escena para liderar las ofensivas del Tricolor y Acevedo sacó la cara por el equipo de Seba Amato (57-63).



Rocamora siguió corriendo de atrás a su rival, le discutió también parte del último cuarto cuando se puso 68-71 pero a partir de ahí Quilmes hizo todo bien, lastimó y no perdonó las errores de un local que tenía resultado y tiempo en contra. Al final se terminó dando lo que ocurrió en la mayor parte del juego y Quilmes llegó a su séptimo grito.



Los números hablan por sí solos, Quilmes cerró con 14/32 en triples en ocho manos diferentes, con Joaquín Ríos siendo figura al anotar cuatro y terminar con 21 puntos.

Puede interesarte

Ads