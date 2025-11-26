Luces altas y determinación mostró el dueño de casa desde el vamos y para escaparse 10 a 2 en 4 minutos. Parecía que se lo llevaban puesto al equipo de Pagura pero Ciclista reaccionó. Con ajustes defensivos, las anotaciones de Costa y el acompañamiento de Tintorelli, el de Junín llegó a igualar y de no ser por el buen ingreso de Luna y un triple oportuno de De La Fuente, se fue abajo al descanso largo apenas por un triple: 19 a 16.



No obstante, esa leve mejoría que evidenció el tricolor marplatense en el epílogo, la trasladó al siguiente parcial. Juane De La Fuente continuó encendido y Alderete fue abastecido para ponerse 25 a 18 por lo que la banca visitante tuvo que pedir minuto.

De todas formas, el que puso otro naipe sobre el paño fue Quilmes ya que el ingreso de Dominé fue determinante; el juvenil se despachó con dos triples y dos asistencias a De La Fuente, y no solo sirvió para que el cervecero llegue a la máxima de 12 (38 a 26), sino también para que algunos nostálgicos se emocionen con la sociedad de los hijos de los ídolos. Ciclista esbozó una respuesta, aunque Quilmes lo contuvo y el dueño de casa cerró el primer tiempo con más certezas de las que inició el parcial: 45 a 33.

La vuelta no terminó de cerrar un destino y se pareció más a una transición. Quilmes se mantuvo arriba 58 a 44 (parcial de 13 a 11) y los factores fueron varios. Más allá de que el plantel de Quilmes contaría con más poder de juego, la lectura de Pagura fue acertada para llevar el enfrentamiento a un terreno más defensivo y sumado a la magra noche desde la línea de su rival, (50% contra el 68% de la visita) y la expulsión de Ludueña por doble técnica; el conjunto juninense llegó en partido al último round sin dejar de lado que es una de las localías más fuertes de la competencia.



Pero Quilmes no quiso correr riesgos, puso quinta a fondo y cerró un partido que por momentos no le fue sencillo. Moore y Diarra regalaron volcadas antológicas y De La Fuente con su habitual regularidad hicieron que en el final se muestren los juveniles para que la fiesta sea completa con un inapelable 84 a 61.



Para Ciclista la tranquilidad de que le discutió a un candidato por tres cuartos y que la revancha será inmediata cuando enfrente a Unión el jueves también en Mar del Plata.

