A medida que avanza el desarrollo del Torneo Local de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) todo empieza a hacer más peleado y difícil. Esta tarde, se llevó adelante la cuarta fecha del calendario donde sólo ha quedado un equipo con puntaje ideal.

Quilmes, tenía un duro compromiso por la Zona 1 pero pudo superar a Círculo Deportivo de Otamendi con el gol de Kulsgaard en el complemento. Ahora, en cuatro partidos acumuló 12 puntos y es el único en esa condición. Sin embargo, no le pierden pisada sus escoltas porque Alvarado venció 1-0 a Atlético Mar del Plata (Vedda en contra), Independiente le ganó 3-1 a Peñarol (dos de Córdoba y uno de Losada mientras que descontó para el “Milrayitas” Ramos) y San José hizo lo propio con San Isidro por 3-1 (Machado, Gauna y Cayumán / Maldonado).

Párrafo aparte para la fiesta que vivió General Urquiza que luego de 26 años volvió a ser local en su cancha y lo celebró con una victoria 3-1 (el resultado más repetido de la fecha) ante Racing. Barbosa fue el autor del primer festejo en la nueva cancha, luego empató Chávez para la “Academia” marplatense pero aparecieron Di Paola y Emmanuel Córdoba para el resultado final.

En la Zona 2, Once Unidos no pudo sostener la perfección. Esta tarde, conservó el invicto porque igualó 1-1 con Kimberley gracias al tanto de Santillán para que el local se ponga en ventaja y el posterior empate de Sepúlveda. El único que lo podía superar era River pero el “millonario” cayó 4-2 ante Nación y perdió la oportunidad. Ahora el escolta es Deportivo Norte que le ganó 3-1 a Cadetes y quedó con 9 unidades detrás de las 10 que tiene el líder.

RESULTADOS - Zona 1

San José vs San Isidro 3-1

Independiente vs Peñarol 3-1

General Urquiza vs Racing 3-1

Al Ver Verás vs San Lorenzo 0-1

Quilmes vs Círculo 1-0

Alvarado vs Mar del Plata 1-0

Interzonal - Talleres vs Chapadmalal 1-0

RESULTADOS - Zona 2

Libertad vs Almagro Florida 2-2

Kimberley vs Once Unidos 1-1

Cadetes vs Deportivo Norte 1-3

El Cañón vs Banfield 0-3

Nación vs River 4-2

Boca vs Argentinos 1-1