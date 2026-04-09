En un partido de enorme paridad y final electrizante, Quilmes se llevó un triunfo clave como visitante al imponerse por 77 a 75 frente a Villa Mitre, en el tercer punto de la serie de reclasificación. El conjunto marplatense encontró la victoria en la última bola del juego, con un tiro de media distancia de De La Fuente cuando restaban apenas 2,7 segundos.

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El inicio mostró a un equipo local enfocado en el tiro exterior, con Giménez como principal opción ofensiva en un primer cuarto de bajo goleo que terminó 16-12. Sin embargo, con el correr de los minutos, Quilmes ajustó su defensa, cerró los caminos hacia el aro y comenzó a soltarse en ataque para cerrar el parcial arriba 18-16.

En el segundo cuarto, el “Cervecero” logró su mejor pasaje. Con aportes de Ríos y el propio De La Fuente desde el perímetro, metió un parcial de 10-0 que le permitió sacar una ventaja de nueve puntos (30-21). A pesar de ese dominio, Villa Mitre se mantuvo en juego gracias a su efectividad desde larga distancia y algunas transiciones rápidas.

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El tramo final fue tan cerrado como todo el encuentro. Quilmes llegó a tomar una pequeña ventaja en el marcador (75-70) a falta de menos de un minuto, pero el local reaccionó: Sahdi sumó con falta incluida y luego, tras cortar con infracción, Franco igualó el marcador desde la línea en 75.

Cuando todo parecía encaminado al tiempo suplementario, Quilmes tuvo una última oportunidad. En una reposición lateral, De La Fuente recibió y no dudó: clavó el doble que selló el 77-75 definitivo y desató el festejo visitante.

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Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Bianchelli se puso 2-1 arriba en la serie y quedó a un triunfo de avanzar a los octavos de final. El cuarto juego se disputará este viernes, nuevamente en Bahía Blanca, donde Quilmes buscará cerrar la serie, mientras que Villa Mitre intentará estirar la definición a un quinto partido en Mar del Plata.

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