Quilmes de Mar del Plata dio un paso clave en la Liga Argentina de Básquet al derrotar como visitante a Villa Mitre por 94 a 87 en tiempo suplementario, luego de empatar en 77 durante el tiempo reglamentario. Con este resultado, el equipo marplatense se quedó con la serie de reclasificación por 3 a 1 y avanzó a los octavos de final de la Conferencia Sur, donde enfrentará a Lanús.

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El partido mantuvo la paridad que caracterizó toda la serie, aunque el local llegó a sacar una máxima de 16 puntos (62-46) en el tercer cuarto. Sin embargo, Quilmes reaccionó con una defensa zonal efectiva y una mejora en el goleo perimetral, con apariciones clave de Juan De La Fuente, Pablo Alderete y compañía.

En el cierre del tiempo regular, Villa Mitre tuvo la última posesión pero no logró convertir y el juego se fue al suplementario. Allí, pese a la salida de De La Fuente por cinco faltas, Quilmes mostró mayor claridad y efectividad: Costa anotó puntos consecutivos, De Miguel aportó desde el perímetro y un triple decisivo de Alderete terminó de inclinar la balanza.

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El goleo en el conjunto marplatense fue repartido, con De La Fuente (21 puntos), Alderete (16), Ríos (15) y De Miguel (14) como principales figuras. En Villa Mitre se destacaron Sahdi (26) y Pennacchiotti (19).

Con personalidad y eficacia en el momento decisivo, Quilmes logró dos triunfos en Bahía Blanca, liquidó la serie fuera de casa y ahora buscará seguir avanzando en los playoffs en su lucha por el ascenso.

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