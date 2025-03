En una noche que no cambiaba nada desde lo estadístico para Quilmes, el “cervecero” se dio el gusto de ganar como visitante en la última presentación fuera de Mar del Plata por el Torneo Clausura. Fue 78-74 ante Racing en Chivilcoy culminando en un cuarto puesto que ya tenía asegurado y que le da ventaja de localía para los playoffs.

Tirrell Brown con una participación intermitente, terminó como máximo anotador con 23 puntos y Andrés Lugli, que jugó los 40 minutos y fue clave, hizo un doble-doble (19 unidades y 11 rebotes, pero además 6 asistencias).

Durante el primer cuarto, fue Quilmes el que trató de manejar los hilos del juego con un Tirrell Brown realmente preponderante con 15 de los 20 puntos de su equipo; pero del otro lado con Peralta, Stucky y Ortiz anotaban parejo, sin depender de ninguno en particular. El local logró emparejarlo e incluso pasar al frente en un momento. Fue un tenso parcial que terminó 20-19 para los marplatenses.

Con triples de Lugli y Ruiz, el “cervecero” alcanzó la máxima aprovechando 4 minutos donde sólo anotó un punto Racing. La respuesta fue un 9-0 para volver a igualar las cosas con mucha participación para Barahona empujando a sus compañeros en ataque y defensa. El cierre fue todo quilmeño porque “Juane” De La Fuente tomó protagonismo robando balones, convirtiendo del otro lado y hasta para asistir de faja en la última pelota a Brown para el definitivo 39-34.

El tercer parcial fue con poco gol en los primeros minutos, jugadas finas que los árbitros revisaron y sobre todo tensión. Los de Izarra se mantuvieron al frente, con un Lugli que empezó a tomar decisiones y a tener participación. El local estaba mejor y lo llevó al marcador donde pasando la mitad del mismo, por primera vez en la noche se puso al frente. En ese mal momento, apareció Julián Ruiz con un par de conversiones importantes para mantenerse cerca e iniciar el cuarto final abajo por 56-53.

El último cuarto no sería fácil porque Lugli y Ruiz no habían salido en ningún momento, pero seguían muy activos. Dos rompimientos del base titular, le permitieron pasar al frente de nuevo a los marplatenses. Un buen parcial 18-8 los llevó a sacar esos 10 puntos de luz, pero no se pudo relajar. Los chivilcoyanos se les vinieron encima y se pusieron sólo a 4. Cuanto más caliente estaba el partido, fue descalificado De La Fuente por una técnica y una antideportiva en situaciones distintas del juego. Dominé falló los libres, pero Assum también su intento de tres. Ruiz lo sentenció en la línea para llevarse una valiosa victoria, la primera en la ruta de la mano de Izarra ratificando su condición de cuarto.

Ahora pensará en los Playoffs que comenzarán el próximo lunes y donde tendrá que medirse con el quinto de la Zona Sur “A" pero definiendo en el “José Martínez” de Mar del Plata.