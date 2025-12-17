El primer cuarto fue muy equilibrado, con un juego intenso y ambos equipos corriendo la cancha. El local cerró el parcial arriba por la mínima de 21 a 20, apoyado en los lanzamientos externos de Mohnen y Slider, mientras que en Quilmes se destacó la variedad ofensiva de De La Fuente, De Miguel y Domine.



En el segundo período, Pergamino mostró su mejor versión. Logró disminuir el caudal ofensivo del conjunto visitante y encontró efectividad en ataque, lo que le permitió sacar la máxima del encuentro de trece puntos. De esta manera, el partido en el "Dorado" Merlo se fue al descanso largo con un marcador de 45 a 33 a favor del local.



El conjunto marplatense reaccionó en el tercer cuarto: no solo achicó distancias, sino que logró pasar al frente gracias a los aportes de Nally y De La Fuente, claves en el buen momento del equipo dirigido por Bianchelli. Sin embargo, el equipo de Díaz respondió con los dobles de Quinteros y Shepherd para cerrar el tercer segmento arriba por 58 a 57.



Los últimos diez minutos mantuvieron la paridad hasta el cierre. A falta de un minuto, apareció la jerarquía de Quilmes, que supo manejar mejor las posesiones finales y terminó llevándose el triunfo por 81 a 78. El Tricolor de Mar del Plata continúa en buena sintonía y en una de las últimas actuaciones del año se llevó una victoria de peso en condición de visitante para seguir en la punta.

