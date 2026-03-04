En un partido intenso, con defensas fuertes y goleo repartido, el local encontró en De La Fuente a su figura excluyente: fue goleador y héroe de la noche con 23 puntos y 7 rebotes, incluyendo un triple desde mitad de cancha que marcó el quiebre anímico del encuentro. En la visita se destacó Reynoso, con 17 puntos y 8 rebotes.

Tras un primer tiempo muy equilibrado (29-26 para la visita), donde Central marcó una leve diferencia y aprovechó la falta de puntería del local. Quilmes ajustó en el complemento, mejoró su circulación y logró pasar al frente en el tercer cuarto. Desde allí sostuvo la ventaja con carácter, pese a sus altibajos desde la línea de libres.

El cierre fue dramático. Con el marcador 66-64 a falta de 34 segundos, Luna y luego De La Fuente fueron determinantes desde la línea y en la recuperación clave que terminó de sentenciar la historia. Así, el conjunto marplatense celebró una victoria vital ante el líder de la Conferencia Sur y uno de los triunfos más festejados de la temporada.

Con cuatro triunfos consecutivos en condición de local, que lo ubica en el puesto cuatro de la conferencia sur, Quilmes consolida su buen momento y ratifica su fortaleza en Mar del Plata.

El equipo marplatense atraviesa una racha positiva que lo afianza en los puestos de arriba y le permite ganar confianza en un tramo clave de la temporada.

Ahora tendrá un nuevo desafío: este viernes a las 20.30 visitará a Racing de Avellaneda con la difícil misión de trasladar su solidez fuera de casa y sumar una victoria en condición de visitante.

TRIUNFAZO CERVECERO



