Quilmes se hizo fuerte en Armstrong

Después de la última caída en casa y con la necesidad de recuperar confianza, Quilmes llegó a Santa Fe decidido a cambiar la cara. Y lo consiguió con carácter, juego colectivo y un Pablo Alderete determinante, no solo en el goleo sino también en la generación para sus compañeros.

Un inicio parejo, pero con ventaja cervecera

El primer cuarto fue equilibrado, aunque Quilmes logró inclinar la balanza gracias a la efectividad de Juan Esteban De La Fuente y Alderete, que marcaron el ritmo en ofensiva para cerrar arriba 20-18.

En el segundo parcial el juego se volvió más trabado y de bajo goleo. Sin embargo, cada vez que pudo correr la cancha, el equipo marplatense encontró respuestas. Esa dinámica le permitió sostener la diferencia e irse al descanso largo en ventaja 36-34.

Triple clave y cierre con carácter

Tras el entretiempo, el trámite continuó siendo intenso y cambiante. Deportivo Norte reaccionó y el partido entró en un golpe por golpe constante. Con el marcador apretado, el cierre del tercer cuarto dejó todo abierto.

En los diez minutos finales, Quilmes mostró personalidad. Resistió la arremetida desde el perímetro del conjunto local y, con Alderete (23 puntos) y Federico De Miguel (19) como estandartes ofensivos, terminó de quebrar el juego para sellar un triunfo trabajado y necesario por 80-73.

Lo que viene

La gira continuará este viernes cuando el Cervecero visite a Provincial de Rosario, puntero de la Conferencia Sur con 39 puntos. Luego, el equipo volverá a Mar del Plata para afrontar una nueva serie de compromisos ante su gente.



Parciales: 18-20; 16-16; 22-20; 17-24.

Estadio: Jorge Ferrero.