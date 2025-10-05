El Club Atlético Quilmes emitió este sábado un comunicado en el que condenó un episodio de violencia registrado en su sede, donde un grupo de personas asociadas a los colores de Peñarol provocó destrozos en medio de una actividad deportiva.

Según detallaron, mientras se disputaba el torneo 3x3 de la ADC y se desarrollaba parte de la fecha de la Asociación Marplatense de Básquet, con la institución colmada de chicos y familias, un grupo irrumpió violentamente, dañando instalaciones y rompiendo vidrios.

“Estas personas llegaron con un único propósito: desatar un hecho violento de gran magnitud utilizando palos, hachas y elementos punzantes. Queremos remarcar que no representan a la institución Peñarol ni a su hinchada genuina, con quienes mantenemos una histórica y sana rivalidad deportiva. Son individuos violentos, ajenos a los valores del deporte, que empañan el esfuerzo diario por construir un espacio de respeto y convivencia”, expresaron desde la dirigencia.

Finalmente, el comunicado reafirmó el repudio de Quilmes ante cualquier manifestación violenta y ratificó el compromiso de promover el básquet como lugar de encuentro y comunidad: “El deporte nos une; la violencia no tiene lugar”.

