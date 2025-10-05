Quilmes denunció un ataque en su sede
La dirigencia del club acusó a un grupo vinculado con Peñarol de protagonizar incidentes durante una jornada de básquet.
El Club Atlético Quilmes emitió este sábado un comunicado en el que condenó un episodio de violencia registrado en su sede, donde un grupo de personas asociadas a los colores de Peñarol provocó destrozos en medio de una actividad deportiva.
Según detallaron, mientras se disputaba el torneo 3x3 de la ADC y se desarrollaba parte de la fecha de la Asociación Marplatense de Básquet, con la institución colmada de chicos y familias, un grupo irrumpió violentamente, dañando instalaciones y rompiendo vidrios.
“Estas personas llegaron con un único propósito: desatar un hecho violento de gran magnitud utilizando palos, hachas y elementos punzantes. Queremos remarcar que no representan a la institución Peñarol ni a su hinchada genuina, con quienes mantenemos una histórica y sana rivalidad deportiva. Son individuos violentos, ajenos a los valores del deporte, que empañan el esfuerzo diario por construir un espacio de respeto y convivencia”, expresaron desde la dirigencia.
Finalmente, el comunicado reafirmó el repudio de Quilmes ante cualquier manifestación violenta y ratificó el compromiso de promover el básquet como lugar de encuentro y comunidad: “El deporte nos une; la violencia no tiene lugar”.
