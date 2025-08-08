Quilmes quiere asegurarse cuanto antes al plantel para competir en la Liga Argentina y apenas unos días después de la confirmación de que Matias Eidintas no podría sumarse al plantel porque tiene que ser operado, consiguieron un reemplazo.

El jugador elegido es Federico De Miguel para un perímetro que tiene sus fichas prácticamente ocupadas, aunque se trata de una pieza con otras características.

El oriundo de Villa María, Córdoba es escolta pero también puede ser base y mide 1.76 metros. Tiene una dilatada trayectoria ya que a los 18 años tuvo su primer experiencia profesional en Alianza de Jesús María. Un año y medio después llegó a Club Bell de Bell Ville, para jugar tres ligas provinciales hasta conseguir el ascenso al Torneo Federal. En la 2020/21 tuvo paso por Deportivo Norte de Armstrong.

Despues llegaria el turno de Salta Basket para luego sumarse a Hispano Americano, entre otros. En Centenario de Venado Tuerto tuvo promedios de 12.5 puntos con 61% en dobles y 41% en triples, además de 2.2 rebotes y 1.6 asistencias.

De esta manera, el equipo marplatense tiene confirmados a Joaquin Rios, De Miguel, Juane De La Fuente, Santiago Ludueña y Pablo Alderete, mientras esperan por la situación de Zondrick Garrett para ver si finalmente se suma al grupo ó buscarán otra alternativa.



