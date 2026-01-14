La expectativa estaba acorde al desafío que era mayúsculo. Quilmes jugaba en su cancha por primera vez en el año y recibía al equipo que le arrebató el primer puesto en la tabla de posiciones. En el José Martínez, Provincial de Rosario el escollo a superar para recuperarse de dos derrotas en la ruta comenzando el 2026.

Ads

La ausencia de De la Fuente en el local por un desgarro fue el único asterisco en la previa al duelo de candidatos en una de las localías más fuertes de la competencia. Y arrancaron con todo, ya que apenas habían pasado tres minutos y la visita estaba arriba 10 a 8 (5 de Torres). Pero en ese momento creció la figura de Gerbaudo por lo que Provincial escapó por 8 (20 a 12) y en el banco local se encendieron las alarmas por la permeabilidad defensiva, pero el "Tricolor" no le pudo encontrar la vuelta y Provincial cerró un más que positivo primer cuarto arriba 24 a 12.

El elenco rosarino no se corrió del plan y siguió apostando a lo que le dio resultados: a partir de los magros porcentajes del rival se hizo fuerte en el rebote defensivo y corrió la cancha además de aprovechar los errores del dueño de casa lo más posible. Fue así como el equipo de Gatti alcanzó la máxima de 14 (32 a 18) para sorpresa del José Martínez que otra vez agotó todas sus localidades. Quilmes respondió con un parcial de 7 a 0 pero rápido el "rojo" acomodó la estantería. La experiencia de Boccia y la solvencia de la dupla Torres y Barahona hicieron que Provincial recupere la diferencia y al entretiempo se fueron 39 a 27 arriba el conjunto de Rosario.



Quilmes sabía que tenía que cambiar algo si quería discutir el partido y salió con otra actitud. No lo acompañaron los porcentajes y para colmo que la visita siguió demostrando por qué está puntero, por lo que la buena noticia para los de Bianchelli fue que al menos niveló el marcador y conservó su posición expectante. Llegó a ponerse a 8 (33 a 41) aunque de todas maneras Provincial nunca perdió el control del juego y cuando pudo asestó otra vez un golpe letal con un terrible parcial de 21 a 10 para sacar máxima de 19 y cerrar el tercer cuarto 65 a 46 con Acosta como el gran abanderado.



El último episodio volvió a demostrar que el partido tuvo un legítimo dueño y que Provincial lo ganó en todos los aspectos posibles. Pero no es un triunfo más, es una victoria en una de las localías que hasta el momento era imbatible y contra un rival que se erige como uno de los que dará pelea además de su condición de histórico. Con muchos puntos altos pero sobre todo con Acosta, Provincial pisó fuerte en su primera presentación en Mar del Plata y sacó una válida chapa de candidato.

Ads

Puede interesarte

Ads