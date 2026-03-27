El inicio del partido mostró a un Quilmes competitivo, jugando de igual a igual y con buenos pasajes ofensivos. En un primer cuarto muy parejo, el conjunto marplatense logró cerrar mejor, con apariciones de De la Fuente y Ríos que le permitieron tomar una leve ventaja. Incluso, tras la reacción local, un doble de De Miguel sobre el cierre dejó a la visita arriba por 20-18.

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En el segundo período, Quilmes mantuvo la intensidad, aunque Gimnasia logró pasar al frente en los primeros minutos. Aun así, el equipo marplatense se sostuvo en partido, emparejando el desarrollo y disputando cada posesión. Sobre el final, un acierto de Paz inclinó la balanza para el local, que se fue al descanso arriba 36-34.

Luego del entretiempo, el “Cervecero” mostró su mejor versión. Con Costa y Moore como ejes, volvió a tomar el control del marcador (38-42) y parecía encaminar el juego. Sin embargo, la reacción de Gimnasia no tardó en llegar: Gutiérrez Conde se hizo fuerte desde el perímetro y el local logró recuperar la ventaja. Quilmes, pese a algunos altibajos, se mantuvo en juego y llegó al último cuarto con una desventaja corta (55-52).

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En el tramo final, el equipo marplatense sintió el desgaste y no logró sostener su producción ofensiva. Gimnasia elevó su intensidad defensiva, cortó los circuitos de juego de Quilmes y comenzó a ampliar la diferencia. A pesar del esfuerzo y de los 18 puntos de Alderete, la visita no encontró respuestas para revertir el desarrollo.

Finalmente, fue derrota por 84 a 71 en un partido que tuvo momentos de buen juego para el “Cervecero”, pero que se le escapó en el cierre. Ahora, Quilmes deberá enfocarse en su última presentación de la fase regular, sabiendo que el margen de error es mínimo si quiere llegar mejor posicionado a los playoffs.

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