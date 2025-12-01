El conjunto dirigido por Sebastián Cano se quedó con el Clausura tras superar en la tanda de penales al equipo de Matías Pérez, en una final tan cerrada como intensa.

Ads

El duelo fue muy trabado y disputado, con escasas situaciones de gol y sin un claro merecedor durante los 90 minutos. Quilmes, empujado por los intentos de Vargas, tuvo algunos avances que llevaron peligro por momentos, aunque sin generar demasiado riesgo sobre el arco defendido por Salvini. Del lado de Banfield, Collazo —el jugador más desequilibrante del Taladro— debió retrasar su juego y quedó lejos del área, por lo que no pudo contar con chances claras.

En los penales, Banfield comenzó mejor: Salvini le ganó el mano a mano a Vargas y adelantó a su equipo. Pero la gran figura de la tarde sería Manuel Puente. El arquero cervecero contuvo tres penales y se transformó en el héroe que le dio el título al Tricolor.

Ads

Con esta consagración, Quilmes enfrentará ahora a Atlético Mar del Plata, campeón del Torneo Apertura, en un cruce de ida y vuelta que definirá al campeón del año.

Ads