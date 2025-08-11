Quilmes se está moviendo todavía en la conformación final del plantel que tendrá para la Liga Argentina y luego de los problemas para hacerse con los servicios de Zondrick Garrett, decidió tomar otro camino.

Esta noche, el “cervecero” anunció la contratación del extranjero Darry Moore, un ala-pivot de 24 años y dos metros de altura que se sumará al equipo después de haber disputado la última temporada en Estudiantes de Tucumán, dentro de la segunda categoría del básquet argentino.

Su carrera en el básquet comenzó disputando las categorías universitarias y luego pasó a Paraguay donde representó a Félix Pérez Cardozo haciendo su primera experiencia fuera de su país de origen.

Luego llegaría la oportunidad en el elenco tucumano donde jugó 32 partidos promediando 33.3 minutos en cada uno de ellos y muy buenos números. Tuvo un promedio de 17.5 puntos (61% en dobles y 31% en triples) con 4.7 rebotes y 1.1 asistencias.

Se trata de una opción superadora para el armado del plantel, sabiendo que se puede transformar en una pieza clave para el equipo por su habitual poder de gol en la pintura donde necesitaba tener manos confiables.

Ahora, con las recientes incorporaciones, incluida la llegada de Federico De Miguel en lugar de Matías Eidintas; el plantel queda conformado con Santiago Ludueña, Joaquín Ríos, De Miguel, Juane De La Fuente y Pablo Alderete, sumado al extranjero Moore. Un plantel para empezar a soñar con una buena participación del “tricolor” en la Liga Argentina.