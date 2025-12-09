El equipo de Javier Bianchelli tuvo un comienzo ideal, ganó todo en Mar del Plata y empezó con el pie derecho su primera gira. Pero dos caídas en Entre Ríos lo hicieron volver a enfocarse en la realidad de la Liga Argentina: es un torneo durísimo en busca del ascenso.

Ads

La cita es esta noche de martes en el José Martínez, reducto del club cervecero. A partir de las 21 horas, Quilmes tiene un desafío interno: perdió de manera abultada en su último partido y el plantel quiere revancha. Aunque, por otro lado, su gente no lo vio caer en Mar del Plata todavía y espera mantener la misma imagen.

El Talar hilvanó tres victorias consecutivas antes de enfilar su viaje hacia la Costa Atlántica. Llega a la ciudad con el regreso a la misma de dos ex Quilmes: Tomás Verbauwede y Enzo Ruiz.

Ads

Puede interesarte

Ads