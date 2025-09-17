El bloque de concejales de Acción Marplatense (AM) le requirió al Ejecutivo local que brinde detalles sobre el porcentaje actual de cobrabilidad de la Tasa por Servicios Urbanos e informe lo recaudado por el municipio a través de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene durante el período de enero y agosto de este año, en comparación con el mismo período de 2024.

A través de un proyecto de comunicación, al cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada de AM se explicó que “el carácter esencial que tiene la tasa es el funcionamiento del Estado municipal y la consecuente prestación de servicios del mismo hacia la comunidad y cada vecino en particular”.

“La tasa es un tributo que se paga con la finalidad de poder disfrutar de algún servicio o ejercer una determinada actividad. Son tributos que se pagan por la utilización para beneficio particular de un bien público; de esto es que resulta necesario el carácter contraprestativo de la tasa, a diferencia de lo que puede ocurrir con un impuesto, cuyo beneficio para el particular que lo paga puede resultar indirecto o difuso”, se añadió.

A su vez, se destacó que “los ingresos que reciben los municipios a partir de las tasas tienen, o deben tener, como correlato el financiamiento de servicios públicos esenciales, la realización de obras públicas, la sostenibilidad de las finanzas municipales, el desarrollo local, además de ser un incentivo para la inversión privada, cuando el sistema se encuentra debidamente diseñado y gestionado”.

“La gestión y administración de un municipio implica la constante necesidad de financiar un gran y variado número de servicios, obras y herramientas que impactan directamente en la vida diaria de la comunidad, y es para ello que existe un sistema de tasas, derechos y contribuciones que buscan cubrir los gastos y asegurar la continuidad de todas esas prestaciones”, sostuvieron desde el bloque opositor y remarcaron que “la política tributaria, su alcance y el estado y porcentaje de cobrabilidad son cuestiones esenciales para un Estado Municipal sostenible, inteligente y eficiente”.

