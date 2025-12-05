El Ejecutivo local elevó a consideración del Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza con el objetivo de prohibir el estacionamiento de vehículos automotores durante las 24 horas en la calle Funes, acera impar, 40 metros desde la calle Matheu hacía el sudoeste, en su intersección con la calle Formosa.

En los fundamentos de la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se remarcó “la necesidad de ordenar el tránsito en la calle Funes en el tramo comprendido entre Matheu y Formosa del Partido de General Pueyrredon”.

En ese sentido, se puntualizó que “Funes en dicho tramo es un acceso relevante para el barrio Funes y San Lorenzo, y su función como vía de circulación requiere garantizar la fluidez del tránsito”.

Y se remarcó que “en la actualidad, el estacionamiento en ambas aceras dificulta el normal desenvolvimiento del tránsito, que se ve obstruido en su recorrido”.

“Es deber del Estado Municipal implementar medidas preventivas que aseguren la seguridad y el orden vial, evitando situaciones de peligro o congestión”, finaliza el texto.

