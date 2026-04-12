Quiénes son y qué proponen los candidatos de izquierda en las elecciones de Perú
Más de 27 millones de peruanos votan este domingo en unas elecciones presidenciales marcadas por la fragmentación y la incertidumbre.
En ese escenario, los candidatos de izquierda Roberto Sánchez y Alfonso López-Chau buscan posicionarse entre los más de 30 postulantes y alcanzar una eventual segunda vuelta, prevista para junio.
Ninguno de los aspirantes superaba el 15% de intención de voto en la previa.
Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, se presenta como continuador del expresidente Pedro Castillo. Propone una nueva Constitución y la liberación del exmandatario, a quien considera víctima de un proceso irregular.
Fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Castillo y apunta a captar el voto rural.
Alfonso López-Chau, economista y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, encabeza el espacio Ahora Nación. Plantea una agenda centrada en la lucha contra la corrupción y la reconstrucción institucional.
Propone enfrentar el delito mediante el control de sus recursos económicos y rechaza los enfoques de “mano dura”.
Las elecciones se desarrollan en un contexto de inestabilidad política. En la última década, Perú tuvo ocho presidentes y atraviesa una crisis de legitimidad.
El próximo gobierno deberá construir mayorías en el Congreso y sostener la gobernabilidad para evitar nuevos episodios de crisis institucional.
Fuente: CNN
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