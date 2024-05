Adam Smith, Murray Rothbard, Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek, la “escuela austríaca” son nombres y conceptos que aparecen constantemente en el discurso del presidente Javier Milei, pero ¿quiénes son o qué representan desde una perspectiva económica? El docente universitario y especialista en economía Ricardo Panza explicó que se trata de “una rama muy específica del pensamiento económico” y que sintetizan “una visión un tanto extrema de la corriente más de derecha”.

Sobre la presentación del pasado miércoles en el Luna Park, donde el Presidente mezcló un show musical con una suerte de disertación económica, Panza señaló que “me hizo acordar a esos eventos donde hay predicadores evangelistas que se ayudan con la música y el rock y se ponen a alentar a la multitud. Todo esto entremezclado con la presentación de un libro que es bastante técnico en favor de una rama muy específica del pensamiento económico que es la escuela austríaca”.

Precisamente con relación a la escuela austríaca, señaló en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata que “tiene una visión, que no es que sea particular, pero es una visión un tanto extrema de la corriente de derecha de la economía”.

Puede interesarte

Para Panza, el patriarca de Milei es Adam Smith “un economista de origen religioso calvinista, que es como el padre liberal de la economía. Y que es quien crea algunos conceptos que se utilizan hoy como la división internacional del trabajo o la curva de posibilidades de producción”.

Sin embargo, tampoco se puede dejar de mencionar a Ludwig von Mises y Friedrich A. De este último, resaltó especialmente su texto La desnacionalización del dinero, “que es una visión extrema, pero que no está equivocada, sobre el hecho de que la impresión de moneda es un asalto a los intereses del pueblo porque la gente confía en él, pero no es más que papel”.

Y si bien muchos de estos pensamientos tienen ancla en varios siglos atrás, el economista recordó que rigieron en muchos países hasta mediados de 1920: “El gran rupturista en el pensamiento económico mundial fue Keynes, que fue un economista turbulento, y por ahí brillante, que le dio un giro copernicano a la economía cuando la sacó de un panorama muy fuerte de estancamiento económico del que ningún pensador normal, con las herramientas que se disponía, la podía sacar”.

Puede interesarte

Según detalló Panza, Keynes decía que una fuerte inyección de dinero en una economía, aunque más no fuera para repartir entre los trabajadores, podría salvar un sistema en crisis. “Pero esto no tenía que ser un recurso permanente. La idea de Keynes fue brillante y salvó al mundo capitalista en la crisis de 1930. Su receta fue usada de vuelta en la pandemia por muchos países, incluido el nuestro”, agregó.

De todos modos, remarcó que “esto no indica que haya países como el nuestro que tengan que estar cuarenta años siguiendo este precepto, porque la economía se la empuja sistemáticamente. Y como dice la escuela austríaca, el Estado por sí solo no produce nada. El Estado es un regular o un asistente para prevenir defectos o fallas de mercado, pero no tiene por qué ser el director del mercado. Y funciona bien sin que el Estado esté presente en todos los lugares de la economía”.

En ese sentido, comentó que Argentina tiene un 42% de presencia del Estado en la economía y Milei lo quiere llevar al 24%: “Está adoptando claramente el modelo norteamericano de gestión, con una presencia del Estado robusta pero limitada a lo elemental”.