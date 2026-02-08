Se viene un encuentro de la comunidad Therian.

En los últimos días, la ciudad bonaerense de San Nicolás comenzó a aparecer en el radar público a partir de la convocatoria a un encuentro de la comunidad therian, un grupo integrado por personas que sienten una identificación interna, psicológica, emocional o espiritual, con animales no humanos.

El fenómeno, conocido como teriantropía, no es nuevo, pero ganó visibilidad en los últimos meses gracias a plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Allí, usuarios comparten experiencias personales y reflexiones sobre su identidad, lo que permitió que personas con vivencias similares se reconozcan y comiencen a organizar encuentros presenciales, trasladando el intercambio del ámbito digital al espacio público.

Desde la propia comunidad aclaran que no se trata de una práctica recreativa ni de una moda pasajera. Tampoco debe confundirse con el movimiento furry, que se vincula a un fandom artístico y cultural de personajes antropomórficos. En el caso de los therians, la identificación es interna y simbólica, y no implica la creencia de ser físicamente un animal ni una desconexión con la realidad.

Según los organizadores, el encuentro en Plaza Mitre busca generar un espacio de socialización y diálogo. No habrá actividades formales ni espectáculos. Algunos participantes suelen expresarse mediante accesorios o gestos corporales, como parte de su vivencia identitaria, siempre desde el respeto mutuo y el cuidado del entorno. También recomiendan a quienes quieran asistir que se contacten previamente por redes para recibir información y pautas de convivencia.

En paralelo, comenzó a circular en redes sociales una convocatoria a una “juntada anti-therian”, impulsada por un grupo que rechaza la presencia de esta comunidad en la ciudad. La movilización fue anunciada para el mismo día y horario, con una concentración previa en otro punto del centro y posterior traslado hacia la plaza. Hasta el momento, los organizadores no precisaron los motivos concretos de su protesta.

Especialistas en salud mental señalan que, en la mayoría de los casos, la teriantropía no constituye un trastorno psicológico. Suele vincularse a procesos de exploración identitaria, especialmente en adolescentes y jóvenes, y a la búsqueda de pertenencia en contextos sociales cambiantes.

Desde la psicología y la sociología coinciden en que el crecimiento de estas expresiones plantea el desafío de informar y contextualizar, para evitar lecturas simplificadas o estigmatizantes y promover una convivencia basada en el respeto.

