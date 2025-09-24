“Cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, fue la definición del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre el macabro triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados en una vivienda de Florencio Varela.

La casa fue allanada por personal de la DDI de La Matanza durante esta madrugada, cuando el análisis de las cámaras de seguridad y el impacto de uno de los celulares de las víctimas en una antena de la zona permitieron localizar un domicilio sospechoso.

El lugar marcado fue una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, donde las autoridades encontraron a dos de los cuatro detenidos que tiene la causa.

Los primeros capturados fueron un hombre y una mujer, ambos descubiertos adentro de esa casa en una situación sospechosa: al momento de la irrupción policial, estaban limpiando con lavandina la sangre de las paredes y los pisos.

"Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro", detalló el funcionario provincial sobre la escena.

Al identificar y detener a estas dos primeras personas, los investigadores notificaron de inmediato al fiscal de la causa, Gastón Dupláa, quien dispuso sellar la propiedad y solicitó la intervención del equipo de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, la brigada canina de búsqueda de drogas, restos humanos y localización de personas.

Así fue posible encontrar, en el fondo de la vivienda, una zona de tierra removida que luego reveló la ubicación de los cuerpos. Los restos de Brenda, Morena y Lara -de 20 y 15 años, respectivamente- estaban enterrados en el patio.

A partir del avance de la investigación, se logró identificar a los dueños de la casa, quienes resultaron ser una pareja de nacionalidad peruana. Uno de ellos, un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14, según se pudo saber a través de fuentes judiciales.

Tras un trabajo que incluyó la intercepción de comunicaciones, análisis de redes sociales y verificación de datos, se detuvo a ambos en un hotel alojamiento de la zona. Los cuatro fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia. Ante la sospecha de una banda narco involucrada, intervino en la causa la PROCUNAR.

Fuente: Infobae