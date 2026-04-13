El abogado y exfuncionario pasó de integrar el oficialismo a convertirse en la principal figura opositora.

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Péter Magyar, el dirigente opositor que se impuso en las elecciones parlamentarias de Hungría, emergió en poco tiempo como el principal rival de Viktor Orbán y logró poner fin a un ciclo de 16 años del actual primer ministro.

Magyar tiene 45 años, es abogado y proviene de una familia acomodada de Budapest, vinculada al ámbito judicial y político. Durante años fue cercano al oficialismo: integró el partido Fidesz y estuvo casado con Judit Varga, una de las dirigentes más importantes del espacio gobernante.

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Su salto a la política opositora se produjo en 2024, tras un escándalo que golpeó al gobierno húngaro. La entonces presidenta Katalin Novák había indultado a un exfuncionario condenado por encubrir abusos contra niños en un hogar infantil. El caso provocó una fuerte crisis en el oficialismo y también derivó en la salida de Varga.

En ese contexto, Magyar rompió con el poder y lanzó duras acusaciones contra Orbán y su entorno. En una entrevista que tuvo una amplia repercusión en Hungría, sostuvo que “unas pocas familias poseen la mitad del país” y denunció el funcionamiento interno del oficialismo.

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Más tarde se incorporó al partido Tisza y rápidamente se convirtió en su líder. Bajo su conducción, la fuerza logró casi el 30 por ciento de los votos húngaros en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 y se consolidó como una alternativa real al gobierno.

A diferencia de Orbán, que centró buena parte de su campaña en la política exterior, Magyar puso el foco en los problemas internos, como la economía y la corrupción. Además, construyó un vínculo directo con los votantes a través de recorridas por pueblos y ciudades.

Uno de los rasgos que marcó su campaña fue la cautela en temas sensibles para el electorado húngaro, como Ucrania o los debates ligados a diversidad sexual, para evitar que el oficialismo lo encasillara como un dirigente liberal europeo.

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De acuerdo con el artículo, muchos votantes ven en Magyar una opción capaz de canalizar el desgaste acumulado contra Orbán, aunque también persisten dudas sobre la solidez de la coalición social y política que lo respaldó.

En su campaña, el ahora dirigente triunfante prometió reconstruir Hungría “paso a paso, ladrillo a ladrillo”, en un mensaje orientado a desmontar gradualmente el sistema político consolidado durante los años de gobierno de Orbán.

Fuente: CNN