La inteligencia artificial volvió a generar debate al responder una pregunta clásica: quién es el artista argentino más importante de todos los tiempos. Sin embargo, su elección se alejó de las figuras más instaladas en el imaginario popular.

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Ante la consulta, el sistema aclaró que no existe una única respuesta definitiva, ya que el concepto de “mejor” depende de múltiples factores. Aun así, al analizar variables como impacto, originalidad y alcance global, destacó a Astor Piazzolla como la figura más sobresaliente dentro del ámbito musical.

Según explicó, su aporte fue decisivo al transformar el tango tradicional mediante la incorporación de elementos del jazz y la música clásica, dando origen a un nuevo lenguaje que trascendió fronteras.

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El análisis no se limitó a la música. En el terreno de las artes visuales, la IA eligió a Xul Solar, a quien consideró un creador único por su universo simbólico y su capacidad de ir más allá de las categorías tradicionales.

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En literatura, la elección recayó en César Aira, valorado por su estilo experimental y su forma de romper con las estructuras narrativas convencionales, consolidándose como una de las voces más singulares en lengua española.

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De esta manera, la respuesta no apuntó a la popularidad sino a la capacidad de innovación y transformación dentro de cada disciplina, lo que explica por qué quedaron relegados nombres más masivos pero no necesariamente considerados disruptivos desde el punto de vista artístico.

La consigna, aunque imposible de resolver de forma absoluta, volvió a poner en discusión cómo se mide el talento y qué criterios pesan a la hora de definir a los grandes referentes culturales de un país.