La NASA confirmó que la ventana de lanzamiento de la misión tripulada Artemis II se abrirá el próximo 6 de febrero, marcando un hito histórico en la exploración espacial: el regreso de astronautas al entorno lunar por primera vez en más de 50 años.

La misión tendrá una duración aproximada de diez días y será el primer vuelo tripulado del programa Artemis. A bordo viajarán Reid Wiseman, como comandante; Victor Glover, como piloto; y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen, este último representante de la Agencia Espacial Canadiense.

Koch se convertirá así en la primera mujer en volar hacia la Luna, un paso clave en la nueva etapa de exploración espacial que impulsa Estados Unidos. La tripulación realizará una órbita alrededor del satélite natural a bordo de la nave Orión y luego regresará de manera segura a la Tierra.

La astronauta nació el 29 de enero de 1979 en Grand Rapids, Michigan, y fue seleccionada por la NASA en 2013. Es ingeniera eléctrica y física, con estudios en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y experiencia en proyectos científicos de alta complejidad, tanto en misiones espaciales como en entornos extremos de la Antártida y el Ártico.

Antes de Artemis II, Koch protagonizó una extensa misión en la Estación Espacial Internacional entre 2019 y 2020, donde participó en cientos de experimentos científicos y realizó seis caminatas espaciales, incluidas las primeras salidas exclusivamente femeninas de la historia.

Artemis II también será la primera misión tripulada en utilizar el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orión, ambos desarrollos de la NASA que forman parte del ambicioso plan para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y, a futuro, avanzar hacia misiones tripuladas a Marte.

Fuente: TN