La muerte de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida desde el 21 de enero en la ciudad de Los Ángeles, provocó una profunda conmoción entre sus familiares y allegados.

Ads

Narela tenía 27 años y era oriunda de Banfield, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Desde mediados de 2024 se había radicado en Estados Unidos con el objetivo de trabajar y mejorar su situación económica. Primero vivió en Miami y luego se instaló en Los Ángeles, donde residía sola en un departamento alquilado en el centro de la ciudad.

En su etapa previa a la emigración, colaboraba en el kiosco familiar y se destacaba por su buen manejo del idioma inglés, lo que le permitía desempeñarse también como traductora en distintas ocasiones. En Estados Unidos trabajaba en diversos empleos, entre ellos como moza, mientras buscaba nuevas oportunidades laborales.

Ads

Puede interesarte

Sus allegados la describieron como una joven trabajadora, independiente y muy cercana a su familia. Mantenía contacto frecuente con sus seres queridos y les enviaba dinero desde el exterior para ayudarlos económicamente.

Tras perder comunicación con ella, sus familiares activaron distintos mecanismos de búsqueda. “Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o detenido. No está en Migraciones ni fue deportada”, había señalado su prima Milagros durante los días de incertidumbre.

Ads

El último mensaje que Narela envió fue a su madre, a quien le dijo que se dirigía a trabajar. “Eso fue lo último que sabemos de ella”, explicó su familiar, quien también aclaró que no existían datos sobre una pareja que pudiera aportar información relevante.

Puede interesarte

Horas después de esas declaraciones, la familia confirmó oficialmente el fallecimiento de la joven, una noticia que generó un fuerte impacto tanto en su entorno como en la comunidad argentina residente en Estados Unidos.

Fuente: con información de TN