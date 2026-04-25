El cuerpo encontrado en un descampado de la zona oeste corresponde a Kevin Ábalos, de 33 años, quien residía en Mar del Plata y, según fuentes consultadas, estaba vinculado a la venta de drogas en distintos sectores de la ciudad. La confirmación formal quedó sujeta a peritajes, aunque su identidad ya había sido reconocida por allegados.

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De acuerdo a la reconstrucción inicial, el hombre había sido visto con vida horas antes en su entorno habitual. Su desaparición comenzó a generar preocupación entre conocidos, lo que luego tomó otra dimensión tras el hallazgo del cuerpo en un terreno alejado (Juan B. Justo 8400) y con signos de haber sido incendiado.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que el crimen no ocurrió en el lugar donde fue encontrado, sino que el cuerpo habría sido trasladado posteriormente con la intención de dificultar su identificación y eliminar rastros. En ese sentido, se analizan cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir el recorrido previo.

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El perfil de la víctima y su presunta vinculación con actividades ilegales forman parte de las líneas que sigue la Justicia, que no descarta un trasfondo relacionado con conflictos o disputas. Mientras avanzan las pericias, el caso permanece bajo investigación para determinar cómo fueron sus últimas horas y quiénes participaron del hecho.

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