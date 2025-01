Un veterano del Ejército de Estados Unidos que condujo una camioneta contra una multitud de que celebraba el Año Nuevo en Nueva Orleans, matando a 15 personas, había publicado vídeos en las redes sociales horas antes de la matanza diciendo que estaba inspirado por el grupo Estado Islámico y expresando su deseo de matar, dijo el presidente Joe Biden.

El FBI dijo que estaba investigando el ataque de la madrugada del miércoles, en el que el conductor esquivó un bloqueo policial y se estrelló contra la multitud antes de ser abatido por la policía, como un acto terrorista, y que no creía que hubiera actuado solo.

Los investigadores encontraron armas y lo que parecía ser un artefacto explosivo improvisado en el vehículo -que llevaba la bandera del grupo Estado Islámico-, junto con otros artefactos explosivos en otros lugares del famoso Barrio Francés de la ciudad.

El presidente Joe Biden dijo el miércoles por la noche que el FBI había encontrado los vídeos que el conductor publicó en las redes sociales. Calificó el ataque de “acto despreciable” y “atroz”.

El atropello convirtió la festiva calle Bourbon en un macabro escenario de víctimas mutiladas, cadáveres ensangrentados y peatones que huían en busca de seguridad en el interior de clubes nocturnos y restaurantes. Además de los muertos, decenas de personas resultaron heridas. Un partido de fútbol universitario en el cercano Superdome fue aplazado hasta el jueves.

Zion Parsons, de 18 años, de Gulfport, Mississippi, dijo que vio el camión “atravesando, lanzando a la gente como en una escena de película, lanzando a la gente por los aires”.

“Cuerpos, cuerpos por toda la calle, todo el mundo gritando y chillando”, dijo Parsons, cuya amiga Nikyra Dedeaux estaba entre las personas muertas.

“Esto no es sólo un acto de terrorismo. Esto es el mal”, dijo la superintendente de la policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick.

El ataque es el último ejemplo del uso de un vehículo como arma para llevar a cabo actos de violencia masiva y el asalto más mortífero inspirado por el IS en suelo estadounidense en años.

El conductor “derrotó” las medidas de seguridad establecidas para proteger a los peatones, dijo Kirkpatrick, y estaba “empeñado en crear la carnicería y el daño que hizo.”

El FBI identificó al conductor como Shamsud-Din Jabbar, de 42 años, ciudadano estadounidense de Texas, y dijo que estaba trabajando para determinar cualquier posible asociación con organizaciones terroristas.

“No creemos que Jabbar fuera el único responsable”, dijo en rueda de prensa la agente especial adjunta a cargo del FBI Alethea Duncan.

Los investigadores encontraron múltiples explosivos improvisados, entre ellos dos bombas de tubo que estaban ocultas en neveras y preparadas para detonarse a distancia, según un boletín de inteligencia de la Policía Estatal de Luisiana obtenido por The Associated Press.

El boletín, basado en información preliminar recopilada poco después del atentado, también citaba imágenes de vigilancia en las que se veía a tres hombres y una mujer colocando uno de los artefactos, pero los funcionarios federales no confirmaron inmediatamente ese detalle y no estaba claro quiénes eran o qué conexión tenían con el atentado, si es que tenían alguna.

Jabbar condujo una camioneta alquilada hasta una acera, rodeando un coche de policía que estaba situado para bloquear el tráfico de vehículos, según las autoridades. Se estaba reparando un sistema de barreras destinado a impedir los ataques con vehículos en preparación de la Super Bowl de febrero.

Jabbar fue abatido por la policía después de que saliera del camión y abriera fuego contra los agentes que respondieron, dijo Kirkpatrick. Tres agentes respondieron al fuego. Dos de ellos resultaron heridos de bala y se encuentran estables.

Los investigadores recuperaron una pistola y un rifle AR, según un funcionario policial que no estaba autorizado a hablar públicamente de la investigación y que habló bajo condición de anonimato.

También se produjeron explosiones mortales en Honolulu y en el exterior de un hotel de Las Vegas propiedad del presidente electo Donald Trump. El presidente Joe Biden dijo que el FBI estaba investigando si la explosión de Las Vegas estaba relacionada con el ataque de Nueva Orleans, pero que no tenía “nada que informar” hasta el miércoles por la noche.

Una foto difundida entre las fuerzas del orden mostraba a un Jabbar barbudo vestido de camuflaje junto al camión después de ser asesinado. El boletín de inteligencia obtenido por la AP decía que llevaba chaleco antibalas y casco. La bandera del grupo Estado Islámico estaba en el enganche del remolque del camión, dijo el FBI.

“Para aquellas personas que no creen en el mal objetivo, todo lo que tienen que hacer es mirar lo que sucedió en nuestra ciudad esta madrugada”, dijo el senador estadounidense John Kennedy, republicano de Luisiana. “Si esto no desencadena el reflejo nauseoso de todo estadounidense, de todo estadounidense justo, me sorprendería mucho”.

Jabbar se unió al Ejército en 2007, sirviendo en servicio activo en recursos humanos y tecnología de la información y desplegándose en Afganistán de 2009 a 2010, dijo el servicio. Se transfirió a la Reserva del Ejército en 2015 y se fue en 2020 con el rango de sargento primero.

Este miércoles apareció en las redes sociales un vídeo de YouTube en el que aparece un hombre que comparte nombre con Shamsud-Din Jabba. En el vídeo, Jabbar se presenta como administrador de fincas de Texas y explica cómo su experiencia militar le ha ayudado en su carrera inmobiliaria. “He tomado esas habilidades y las he aplicado a mi carrera como agente inmobiliario, donde creo que lo que me distingue es mi capacidad para ser un negociador feroz”, dice, animando a los clientes a ponerse en contacto con él.

En el vídeo, se identifica como gerente de Blue Meadow Properties LLC, una empresa con sede en Texas cuya licencia expiró en 2022. Los registros muestran que estuvo registrado como agente de ventas inmobiliarias hasta febrero de 2023.

Su hermano Abdur Jabbar, de 24 años y residente en Beaumont (Texas), describió al atacante como “un encanto, un buen tipo, un amigo, muy inteligente, cariñoso”. Su hermano se convirtió al Islam de joven, dijo Jabbar, “pero lo que hizo no representa al Islam. Se trata más bien de algún tipo de radicalización, no de religión”.

Horas después del atentado, varias furgonetas de la oficina forense estaban aparcadas en la esquina de las calles Bourbon y Canal, acordonadas por cinta policial con multitudes de turistas aturdidos de pie alrededor, algunos tratando de navegar con su equipaje a través del laberinto de bloqueos.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, instó a la gente a evitar la zona, que seguía siendo un escenario activo de crímenes.

“Miramos por la puerta principal y vimos cinta de precaución y silencio sepulcral, y es espeluznante”, dijo Tessa Cundiff, una nativa de Indiana que se mudó al Barrio Francés hace unos años. “Esto no es lo que nos enamoró, es triste”.

Cerca de allí, la vida seguía con normalidad en la ciudad. En una cafetería situada a una manzana de donde se detuvo el camión, la gente se agolpaba para desayunar mientras sonaba música pop alegre. Dos manzanas más allá, la gente bebía en un bar, aparentemente como si nada hubiera pasado.

Biden, desde el retiro presidencial de Camp David, se dirigió a las víctimas y a los habitantes de Nueva Orleans: “Quiero que sepan que estoy de luto con ustedes. Nuestra nación llora con ustedes mientras lloran y mientras sanan”.

“Mi corazón está con las víctimas y sus familias, que simplemente intentaban celebrar las fiestas”, dijo Biden en una declaración escrita anterior. “No hay justificación para la violencia de ningún tipo, y no toleraremos ningún ataque contra ninguna de las comunidades de nuestra nación”.

Funcionarios del FBI han advertido repetidamente sobre una elevada amenaza terrorista internacional debido a la guerra entre Israel y Hamas En el último año, la agencia ha desbaratado otros atentados potenciales, como en octubre, cuando detuvo a un afgano en Oklahoma por un supuesto complot para el día de las elecciones dirigido contra grandes multitudes.

Fuente: Infobae.