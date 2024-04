sdsdsdsEl secretario adjunto de CONADU, Oscar Vallejos, se mostró expectante a minutos de que comience la gran movilización en defensa de la Universidad Pública y pidió que el Gobierno nacional revea sus políticas y ofrezca “una estrategia de solución de la cuestión universitaria”.

Desde Capital Federal, donde se realiza el grueso de la convocatoria, Vallejos se refirió a los cuidados que tienen en la movilización para evitar conflictos con las fuerzas de seguridad: “El temor está. No voy a decir que no, uno ve que los jóvenes marchan con alegría y con una idea de comunidad. El Gobierno no ha conseguido atemorizar. Con eso no quiere decir que no seamos cuidadosos”.

“Tenemos una seguridad interna, pero no alcanza porque hay mucha gente que va. Porque esto es masivo, y las familias marchan en defensa de la universidad a la que van sus hijos, y no necesariamente pertenecen a una agrupación. No queremos que la marcha se cuente como un momento de represión, sino como un momento histórico en el que la ciudadanía reclama por una de las instituciones más importantes del país”, manifestó el diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

Puede interesarte

Además, el referente de CONADU se refirió a las acusaciones del Ejecutivo que tildaron de política a la marcha: “Quien dice eso no conoce la universidad argentina. Desde la reforma del 18 tenemos una universidad que se llama cogobernada. Eso quiere decir que todas las líneas de partidos tienen representación en la universidad y además estamos los independientes, no porque nos interesen los partidos sino porque nos preocupa la estructura de la universidad”.

En ese sentido, el dirigente universitario recordó que en la vida política de la Universidad “discutimos las carreras, qué materias tiene que haber, la cantidad de comisiones, las mesas de exámenes. Es una discusión política académica”.

Obviamente la movilización tiene como finalidad la posibilidad de evitar que el Gobierno avance con las medidas que busca implementar. “Nosotros queremos que el Gobierno presente rápido una agenda de propuestas para la universidad. Que analice sus políticas, ofrezca una estrategia de solución de la cuestión universitaria que tiene tres frentes: el frente presupuestario, el salarial y el sistema de becas”.

Para Vallejos “con que haya algo de eso rápidamente comienza la conversación. Lo que queremos es el diálogo democrático, lo que no queremos son políticas de destrucción de la universidad”.