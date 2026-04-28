En medio de la quiebra del Aquarium Mar del Plata, la empresa a cargo del parque redefinió su estrategia y evalúa la venta de seis pingüinos -dos rey y cuatro saltarines- mientras avanza con la donación del resto del plantel, en un proceso que se desarrolla contrarreloj bajo supervisión judicial.

Ads

El cambio de enfoque se da luego de que fracasaran múltiples intentos de venta total durante 2025. Según consta en el expediente, una firma mexicana llegó a ofertar u$s750.000 por todos los ejemplares en junio, mientras que en octubre surgió una propuesta de u$s950.000 desde China por los 62 pingüinos, que incluyó carta de intención y gestiones diplomáticas, pero nunca se concretó el pago.

También hubo negociaciones con Brasil: el Zoológico de San Pablo ofreció u$s250.000 por un lote parcial de entre 26 y 30 animales, incluyendo distintas especies, aunque la operación se cayó por problemas de financiamiento. Más cerca del cierre, entre diciembre y enero, se intentó colocar el plantel en mercados como Filipinas y Rusia por u$s540.000, sin éxito.

Ads

En paralelo, el expediente revela la fuerte repercusión pública del caso. Decenas de particulares enviaron correos al juzgado solicitando frenar la comercialización. En uno de ellos, fechado el 3 de abril, se pidió “priorizar el traslado a santuarios o espacios naturales controlados” y “prohibir la venta o cesión a centros de explotación comercial”.

Puede interesarte

Con la quiebra en trámite en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, a cargo de Eduardo Malde, el destino de los animales quedó dividido. Por un lado, 56 pingüinos magallánicos serían donados a la Fundación Bubalcó, una alternativa considerada viable por su menor complejidad logística.

Ads

Por otro, se mantiene la posibilidad de venta internacional de dos pingüinos rey (Aptenodytes patagonicus) y cuatro saltarines (Eudyptes chrysocome), los ejemplares de mayor valor. La sindicatura fue clara: “La venta internacional no ha sido descartada”, aunque depende de permisos sanitarios, autorizaciones y condiciones del mercado.

En este punto, un factor clave es la reciente recuperación del estatus sanitario de Argentina como país libre de influenza aviar altamente patógena, lo que podría reactivar el interés internacional. Sin embargo, la normativa impide tratarlos como bienes comunes, por lo que sólo pueden ser transferidos a instituciones habilitadas y bajo estrictos controles.

El caso más avanzado es el de los lobos marinos. Ciro, Joaco, Nazareno y Mía serán trasladados al Mundo Marino, en el marco de una cesión acordada. El operativo está previsto para el 4 de mayo, con logística especializada y transporte en condiciones reguladas por normas internacionales.

Ads

Puede interesarte

La medida cuenta con aval judicial para gestionar las guías de tránsito, aunque aún resta la definición final sobre la transferencia. La urgencia responde a los altos costos de mantenimiento, que la quiebra no puede sostener en el tiempo.

El trasfondo económico explica la presión. Plunimar S.A. solicitó su propia quiebra tras el cierre del parque en marzo de 2025 y la pérdida de ingresos, lo que dejó un esquema mínimo de funcionamiento centrado en la alimentación y sanidad de los animales.

En paralelo, el predio -unas nueve hectáreas frente al mar propiedad de Cabo de las Corrientes S.A.- debía ser restituido el 31 de marzo, pero el plazo venció sin concretarse debido a la permanencia de los animales.

Ante esta situación, se propuso formalizar la devolución y firmar un comodato por hasta 90 días para mantener una operación mínima mientras se completa la relocalización. La presión crece también por el interés inmobiliario sobre el terreno, con proyectos en estudio y ofertas que rondarían los u$s20 millones.

Fuente: con información de iprofesional.com