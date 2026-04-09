El Aquarium de Mar del Plata, cerrado desde marzo de 2025, mantiene más de 60 animales en su predio mientras la empresa Plunimar S.A., en proceso de quiebra, evalúa su donación ante la falta de compradores internacionales, en un escenario atravesado por decisiones judiciales, restricciones sanitarias y una creciente incertidumbre.

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Según documentación incorporada a la causa, la firma informó el 23 de marzo que “se están llevando a cabo gestiones tendientes a la relocalización en carácter de donación” hacia instituciones como la Fundación Bubalcó, el Bioparque Batán y la Fundación Temaikén. La alternativa también fue incluida en un informe técnico del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

En paralelo, el panorama operativo sigue siendo crítico. Actualmente permanecen en el predio más de 60 ejemplares -entre ellos alrededor de 56 pingüinos magallánicos, además de ejemplares rey y saltarrocas, y cuatro lobos marinos- que dependen de cuidados diarios, alimentación y atención veterinaria, en un contexto donde la empresa ya no cuenta con ingresos para sostener la estructura.

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En ese marco, se mantiene un esquema mínimo de funcionamiento con personal reducido dedicado exclusivamente al cuidado de los animales, mientras el caso continúa bajo órbita judicial y cualquier decisión sobre su traslado o reubicación requiere autorización de la Justicia.

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No obstante, la empresa no descartó por completo la venta internacional de algunos ejemplares. En ese sentido, indicó que “la venta internacional de algunos de los pingüinos no ha sido descartada totalmente”, aunque reconoció que las operaciones están condicionadas por requisitos sanitarios vinculados al brote de gripe aviar en Argentina, que limita su ingreso en distintos países.

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El cambio de estrategia se da en el marco de la quiebra solicitada por Plunimar, luego de quedar sin ingresos tras el cierre del parque y sin poder cumplir con la obligación de devolver el predio sin animales antes del 31 de marzo pasado.

Durante meses, la empresa intentó comercializar la fauna para obtener liquidez. En ese proceso concretó la venta de diez delfines a Egipto por u$s800.000, aunque otras negociaciones -con ofertas desde México, China y Brasil, entre otros mercados- no prosperaron por trabas regulatorias, sanitarias y financieras.

De acuerdo a informes oficiales, los animales se encuentran en condiciones médico-veterinarias adecuadas y no requieren medidas urgentes, aunque el problema de fondo sigue sin resolverse: su destino.

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El expediente también refleja la presión económica que enfrenta la firma, que debe sostener costos diarios sin ingresos, en una carrera contrarreloj donde el tiempo y las decisiones judiciales serán determinantes para garantizar el bienestar de los ejemplares.

A esto se suma la disputa por el predio, de unas nueve hectáreas frente al mar, cuya restitución aún no se concretó y que es objeto de interés por parte de desarrolladores inmobiliarios, lo que incrementa la urgencia por definir la situación.

Fuente: con información de El Cronista e Infobae