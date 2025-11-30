En Mar del Plata hay una población de alrededor de 245.000 animales -entre perros y gatos-, lo que requiere una atención en cuanto a la tenencia responsable pero, también, a lo sanitario. Con el objetivo de prestar atención a estos temas, generar conciencia y educar a los ciudadanos en cuestiones como la adopción, castración y demás cuidados, es que nació en la ciudad la ONG Género Animal, integrada por vecinos y comerciantes que desde hace seis años vienen trabajando activamente: “Hicimos un trabajo bastante importante en los barrios, acompañando a los veterinarios en las jornadas de castración. Así es como nosotros nos metimos a fondo en la problemática y de ahí surgió la necesidad de conformarnos con un marco jurídico”, contó Celia Patuto, presidente de la entidad.

Ads

En diálogo con El Marplatense, Patuto contó que Género Animal nació a partir del trabajo que ella y su equipo realizaban desde su empresa, asistiendo a animales y colaborando con el proteccionismo. Su local, ubicado en la zona de la Rambla y el Casino, se convirtió en un punto de referencia para los perros del área, lo que los llevó a vincularse con el grupo “Perritos del Casino”. Desde entonces empezaron a involucrarse en rescates y a enfrentar problemáticas históricas de la costa.

La proteccionista narró que entre 2018 y 2023 dieron en adopción a 5000 animales, castraron y brindaron asistencia primaria. Precisamente, con la cantidad de perros y gatos que cuenta Mar del Plata, destacó que anualmente “tenemos que castrar el 20% de esa población de 245.000 animales. Es decir que necesitamos 50.000 castraciones por año. Ese es el objetivo de la ONG”.

Ads

Puede interesarte

Patuto relató que fueron convocados por la Secretaría de Salud para colaborar con el Departamento de Sanidad y Control Animal. Allí contribuyeron a poner operativo un espacio, equipando quirófanos, sala de espera, farmacia y sectores de inspección y maltrato. Además, acompañaron a veterinarios en jornadas de castración en los barrios. Todo este recorrido -desde los primeros rescates hasta las acciones territoriales y la asistencia a los dispositivos municipales- llevó al grupo a entender la necesidad de contar con un marco jurídico propio, lo que finalmente derivó en la conformación de Género Animal como ONG.

-¿En qué se modificará su trabajo a partir de la conformación como ONG?

Nosotros no vamos a rescatar, porque todo ese proceso ya lo pasamos, ya lo hicimos, y además hay un grupo muy importante de proteccionistas de Mar del Plata que se dedican al rescate. Entonces nosotros lo que nos vamos a dedicar es a la castración masiva en los barrios y la atención primaria. Desparasitación, vacunación y educación, porque nosotros consideramos que sin educación no hay otro camino. Para que la gente tome conciencia de que el animal no es un objeto y tiene sus derechos, tenemos que darle educación. Entonces estamos convencidos que el método eficaz y que va a impactar en el territorio son las castraciones masivas.

Ads

-Hoy parece haber más conciencia de la sociedad respecto de la situación de los animales abandonados. ¿Ustedes notan un progreso real en este sentido o es pura apariencia?

Estoy convencida que hay mucha más conciencia, porque hoy los chicos, las nuevas generaciones, tienen totalmente cambiado el chip con respecto a la tenencia responsable, al cuidado de los animales. Así que creemos que sí, que hay mucha más conciencia, pero ya hay mucha más conciencia en el tema de adopciones, en el tema del cuidado. Creo que no le hemos dejado una buena herencia a las generaciones venideras en cuanto a todo lo que tiene que ver con los animales, el planeta, el medio ambiente. Entonces, una manera de reparar todo esto es este trabajo comunitario que estamos realizando.

Tras seis años de trabajo, los integrantes de “Género animal” decidieron organizarse como ONG.

-¿Cuál es la situación de Mar del Plata con los animales abandonados?

Es como un reflejo de la crisis que vivimos a nivel país. Lo importante es educar a la gente para que no abandone. Hay mucho tema también con los alquileres, que no se permiten mascotas, entonces a veces la gente toma la opción de abandonarlo. Mar de Plata está bastante complicada con la temática animal, porque hace 40 años que no se hace absolutamente nada; todo lo ha hecho el proteccionismo. Entonces lo ha hecho con los recursos que han tenido, y no han tenido un apoyo ni económico ni estructural, no han tenido los recursos como para poder trabajar. Tenemos a la Asociación Protectora de Animales, que ha hecho un laburo durante años inmenso. Y bueno, nosotros hoy estamos para acompañar, no venimos ni a interferir, ni a reemplazar a nadie. Lo que venimos hoy es a complementar todo lo que haga falta para que se pueda llegar al al objetivo que nosotros queremos, que es tener una ciudad en la que los animales sean respetados y donde no sean un objeto sino que sean sujetos de derecho. El trabajo nuestro va a ser acompañar al vecino y sobre todo al vecino donde los animales están en un estado de vulnerabilidad que no pueden valerse por sí mismos.

-¿Cuáles son las zonas más complicadas?

Los barrios que están con más problemas son los barrios más periféricos. Si hablamos de barrios, tenemos Las Heras, Belgrano, Parque Hermoso, Parque Palermo, toda la zona de Edison y Mario Bravo, Autódromo. Después la zona norte, Félix U. Camet, Las Dalias, esos son los que más necesitan de la asistencia.

Ads

-¿Cuánto sirven las redes sociales para ayudar en la generación de conciencia?

Estamos convencidos de que las redes sociales son el pilar, porque es el antiguo boca a boca. Entonces creemos que las redes sociales hoy son la herramienta más potable que tenemos para la comunicación y que el vecino nos acompañe.

Puede interesarte

Con la conformación en ONG, Patuto señaló que entre los objetivos a futuro está el de “seguir trabajando para que Mar del Plata sea un ejemplo en política pública”. Para este fin, que es el de “garantizar cobertura territorial y seguimiento”, es que precisan articular el trabajo entre el Municipio, la Secretaría de Salud, el proteccionismo, las ONG y los vecinos, incluyendo campañas sobre tenencia responsable y prevención del abandono desde los infantes. “Asegurar recursos estables como móviles, insumos profesionales, operativos continuos todo el año en los barrios más vulnerables. Necesitamos promover políticas públicas permanentes de control poblacional, educación y tenencia responsable. Por eso nuestro slogan será que la salud humana y la salud animal son una sola”, explicó.

-¿Entienden los vecinos que además se trata de un tema sanitario?

El vecino lo entiende cuando recorremos los barrios y se lo explicamos. La verdad que no tienen mucha conciencia, porque no lo saben, entonces hay que enseñárselo. El vecino no tiene conciencia de los beneficios de la castración. No solo para el animal, sino que evita un gasto a partir enfermedades que pueden contraer los animales. Todo eso nosotros lo vamos explicando y la gente está muy abierta a escuchar, a entender, se sorprende muchas veces. Pero bueno, ese es el camino, eso es lo que nosotros queremos lograr. Va a llevar tiempo, no va a ser a corto plazo, va a llevar muchos años, pero ese va a ser nuestro objetivo.

-¿Cuán importante es que las autoridades se involucren en estos temas?

Es súper importante. Yo creo que si el Estado no aplica políticas públicas claras, sería una gran complicación. Nosotros necesitamos del Estado, porque nosotros este trabajo, si el gobierno no hubiese articulado lo privado con lo público, no hubiésemos podido ni siquiera hacer el trabajo que hicimos. Nosotros acompañamos en las castraciones, hablamos con los vecinos, hacemos la previa tres días antes, invitamos a los vecinos a la jornada. Si el Estado no nos acompaña no se podría hacer todo este trabajo. El Ejecutivo articuló lo privado con lo público y nos permitió hacer un trabajo que hoy impacta en el territorio.