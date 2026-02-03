El hecho ocurrió el pasado sábado a las 16 horas en una despensa ubicada en la esquina de Ayolas y Galicia, en el barrio Las Avenidas, mientras algunas clientas realizaban compras en el lugar.

Ads

Los delincuentes llegaron a las inmediaciones en un auto Audi robado que había sido sustraído en agosto del año pasado. En la filmación se puede ver a cuatro delincuentes encapuchados y armados que irrumpieron con fines de robo y retuvieron a una menor que se encontraba en el local.

La joven, visiblemente asustada, se quedó en un rincón del almacén, junto a unas heladeras de bebidas y comestibles, hasta que otra empleada se acercó a ella para calmarla y acompañarla mientras los delincuentes daban vuelta los mostradores y tomaban toda la mercadería que se les antojaba.

Ads

Uno de los ladrones fue el encargado de subir al mostrador y pasar hacia el otro lado, donde se encontraba la cajera: fue a robar lo que había en la caja registradora. Luego, se dedicó a sustraer objetos de valor y los guardó en una mochila de color negro que llevaba consigo.

En menos de un minuto, los delincuentes capturaron la recaudación del día, agarraron distintos productos y se subieron al auto que los aguardaba afuera, el cual era conducido por otro cómplice que ofició de “campana”.

Ads

Unas horas después, personal del Comando de Patrulla Municipal de General Pueyrredón encontró el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos: había sido descartado en el cruce de avenida Virrey Vértiz y Gianelli, a tan solo 700 metros del lugar del hecho, con parte de la mercadería sustraída en el interior del mismo.

Ads



